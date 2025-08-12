Marina Calabró contó en Lape Club Social Informativo la verdadera razón por la que Marcelo Tinelli no vuelve a la televisión con el Bailando.

“El principal problema es la cifra, me dijeron que una emisión, un día cuesta entre 75 y 80 milones de pesos”, reveló la periodista.

Entonces, explicó: “No hay manera de financiar ese costo global de producción. Ya de por sí el equipo de bailarinas que está bajo sindicato sale carísimo, no hay manera de negociar, tenes que pagar lo que el sindicato establece”.

Marcelo Tinelli en el Bailando 2023.

“Tinelli no quiere volver para hacer una rascada, y ese monto es sin cobrar él”, aclaró al final Marina sobre el clásico programa de Marcelo y los trascendidos de su vuelta a la pantalla de América.

QUÉ PASÓ CON EL PROGRAMA DE STREAMING QUE PROMOCIONÓ MARCELO TINELLI

Marina Calabró también dio a conocer información sobre el programa de streaming que promocionó Marcelo Tinelli en el último verano que hasta el momento no se estrenó: “Tinelli había hecho una convocatoria para hacer streaming”.

“Él lo había promocionado en su canal de difusión, eso se enfrió, el riñón de él me dice ‘es raro porque estaban entusiasmados y ahora hay un silencio’, y además había algunas dificultades para armar equipo de humoristas”, reveló la columnista.

