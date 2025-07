La terrible tragedia que acabó con la vida de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich e hija de Tomás, de apenas 7 años de edad, conmovió a todo el espectáculo argentino.

Como no podía ser de otra manera, Marcelo Tinelli, que casualmente se encuentra en Miami vacacionando con toda su familia, se manifestó por la terrible noticia que golpeó a su familia amiga, los Yankelevich.

Foto: captura de pantalla de eltrece.

Fotos: Instagram Cris Morena

“Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida. No lo entiendo LPM”, escribió el conductor en X (ex Twitter).

Foto: X

MURIÓ LA HIJA DE TOMÁS YANKELEVICH EN MIAMI: MILA TENÍA 7 AÑOS

Una vez más, la tragedia golpeó el corazón de la familia Yankelevich: el 28 de julio murió Mila, hija de Tomás Yankelevich.

“Nunca hubise querido dar esta noticia. Toda la televisión conoce a la familia Yankelevich. Tengo que informar y se me estruja el alma que acaba de fallecer la hija de Tomás Yankelevich en un accidente de barco”, informó Georgina Barbarossa en su programa de Telefe, conmocionada.

Pía Shaw amplió la información: “Esto fue en Miami. Esto fue ayer. Chocaron dos barcos y fallecieron dos menores”.

Nancy Pazos, apuntó: “La nena tenía 7 años. Murieron dos nenitas. La otra nenita tenía 13 años”.

Con información de primera mano en su poder, Pía agregó: “Chocan dos embarcaciones. La guardia costera llegó a salvar a otro de los nenes. Estado crítico, al principio. La barcaza golpeó con un velero que transportaba a cinco niños y a una mujer. Hay dos menores de 8 y 11 años en situación crítica. Esto fue en el sur de la Florida”.