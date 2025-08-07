Marcelo Tinelli compartió una cena íntima con sus hijos en Miami y decidió publicar una foto del encuentro en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró su gratitud por el viaje de descanso y el tiempo compartido con sus seres queridos.

Lo que más llamó la atención fue una frase inesperada que usó para referirse a su primo: “Feliz de haber viajado con mi ‘sexto hijo’”, escribió Tinelli en tono irónico, haciendo alusión al vínculo cercano que mantiene con Luciano “El Tirri”, quien lo acompaña en la mayoría de sus aventuras. La mención no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Marcelo Tinelli compartió una foto familiar desde Miami y sorprendió con un guiño a su "sexto hijo". Crédito: Instagram/@marcelotinelli

MARCELO TINELLI SE MOSTRÓ EMOCIONADO POR EL VIAJE CON SUS CINCO HIJOS

Más allá de la broma, Tinelli también dedicó unas sentidas palabras a sus hijos: “Gracias a mis amados cinco hijos por hacerme vivir un viaje increíble”, escribió en referencia a Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lolo.

“Los amo con toda mi alma y sepan que son mi vida”, agregó el conductor, junto a varios emojis de corazón, reflejando el cariño profundo que siente por su familia.