Marcelo Tinelli apuesta fuerte al streaming y ya tiene todo listo para su regreso este 2025. Después de meses de rumores y expectativas, ya tiene fecha confirmada para su esperado debut en Carnaval Stream, el nuevo proyecto que lo trae de regreso, pero esta vez lejos de la televisión tradicional.

El conductor, que fue tentado por Jorge Rial para sumarse a esta aventura digital, finalmente aceptó el desafío y se prepara para salir en vivo a mediados de septiembre.

Marcelo y Cande Tinelli en el desfile de Atelier Pucheta Paz (Foto: Movilpress).

Según revelaron en el programa de Susana Roccasalvo en El Nueve, Implacables, el ciclo tendrá emisiones los martes y miércoles a las 20 horas, y contará con un elenco de figuras que promete dar que hablar.

QUIÉNES ACOMPAÑARÁN A MARCELO TINELLI EN CARNAVAL STREAM

El equipo que acompañará a Marcelo Tinelli en este nuevo formato ya está confirmado y tiene nombres de peso. Entre los elegidos están Fede Bal, Carla Conte, Sabrina Rojas, Pachu Peña y su hija Candelaria Tinelli, quienes serán parte fundamental del show.

Fede Bal (Foto: Movilpress)

Además, se suma Iván Ramírez, que junto a Pachu Peña será el encargado de ponerle humor a cada emisión. La apuesta es fuerte: el programa buscará combinar entretenimiento, actualidad y mucho humor, con la impronta característica de Tinelli y la frescura del streaming.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.