En la previa del partido de la Selección Argentina contra Venezuela, Marcelo Tinelli subió un video para mostrar su tatuaje en homenaje a Lionel Messi.

El conductor y empresario publicó el contenido editado desde que el tatuador imprime el dibujo, hasta que lo coloca en su gemelo izquierdo y lo tiñe con tinta.

El tatuaje cuenta con Leo Messi besando la Copa del Mundo al paso, cuando en realidad había subido a recibir el premio como mejor futbolista de Qatar 2022. De fondo, el sol representativo de la bandera argentina.

La foto del tatuaje de Marcelo Tinelli en honor a Lionel Messi. (Foto: Captura América)

TINELLI HOMENAJEÓ A LEO MESSI

En la publicación, el conductor escribió: “Gracias, Yeyo querido, por haberme dejado en mi piel al mejor del mundo por afano. Es un honor llevarlo en mi cuerpo”.

Horas más tarde, con gripe, Marcelo subió historias desde su cama viendo el partidos de Argentina ante Venezuela.