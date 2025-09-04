Milett Figueroa aterrizó en la Argentina y, apenas bajó del avión, enfrentó las preguntas sobre su relación con Marcelo Tinelli.

En diálogo con LAM, la modelo se mostró sonriente y dejó en claro cómo está la pareja tras semanas de rumores de crisis.

“Muy contenta, muy bien, felizmente”, aseguró Milett sobre su llegada. Cuando le preguntaron por qué se quedó tanto tiempo, respondió: “Estuve trabajando, también con la familia, feliz, feliz, contenta”.

La consulta sobre su vínculo con el conductor no tardó en llegar. “¿Cómo estás con Marce?”, le preguntaron y la actriz peruana fue directa: “Muy bien, felizmente, sino no estaría acá. Siempre se especulan cosas, solo él y yo sabemos lo que nos pasa”.

Milett Figueroa habló en LAM (Foto: captura de América).

Respecto a los rumores de separación, la modelo no se mostró molesta: “Ya tengo tantos años en la televisión que… yo respeto también el trabajo de los periodistas, sé cómo es, así que lo respeto”.

MARCELO TINELLI CONTÓ POR QUÉ REEMPLAZÓ A SU CLÁSICO PROGRAMA DEL BAILANDO ESTE 2023

Tras los rumores acerca de la cancelación del Bailando 2025 por los altos costos del programa, Marcelo Tinelli contó cuáles son sus planes laborales para lo que queda de este año y el verano del 2026: “Voy a hacer streaming y varias cosas para plataformas que no lo puedo decir”.

“Estamos trabajando bastante. El equipo es grande, somos diez, van a estar mis dos hijas escorpianas, Cande y Juani, trbajando conmigo en el streaming, los demás no les puedo decir”, dijo el empresario a los medios en el evento de Clarín en el Teatro Colón.

