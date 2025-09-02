Se conocieron los detalles de la nueva temporada de “Los Tinelli”, el reality de Marcelo Tinelli y su familia que se emite por Prime Video.

Aunque la fecha oficial todavía no fue anunciada, ya trascendió que las grabaciones comenzarán en las próximas semanas tras el éxito de la primera edición.

El periodista Juan Etchegoyen adelantó en Mitre Live que los escenarios elegidos para esta segunda temporada serán Buenos Aires, Punta del Este y, como gran novedad, Lima, la ciudad natal de Milett Figueroa, la pareja del conductor.

Esta incorporación confirma que la presencia de la modelo peruana tendrá un peso importante en los nuevos capítulos.

Marcelo Tinelli disfruta unas vacaciones familiares inolvidables en Miami. Crédito: Instagram/@marcelotinelli.

LOS DETALLES DE LA NUEVA TEMPORADA DE LOS TINELLI

“Estuve hablando con gente en Perú que me aseguró que están organizando una logística muy importante de grabación. Todo indica que esta temporada de Los Tinelli estará muy enfocada en Milett”, comentó Etchegoyen.

Además, el comunicador reveló una anécdota: Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, tenía planeado viajar a República Dominicana, pero desde la producción le pidieron que se quedara porque las grabaciones comenzarían antes de lo previsto.