Marcelo Tinelli vuelve a la carga para regresar a la pantalla, pero esta vez lejos de la televisión tradicional dada la inviabilidad de hacer el Bailando en América.

El conductor, que viene de protagonizar el reality familiar Los Tinelli en Prime Video, decidió apostar por un formato completamente distinto: será la cara de un nuevo programa en la plataforma de streaming Carnaval, que se transmitirá por YouTube.

La noticia se conoció en el programa LAM (América), donde el panelista Pepe Ochoa confirmó que “Marcelo Tinelli desembarca en un streaming en Carnaval”.

Según detallaron, el ciclo tendrá un enfoque en la actualidad y contará con un equipo integrado por un hombre y una mujer, uno de ellos humorista, aunque todavía no trascendieron los nombres.

Crédito: Instagram/@marcelotinelli

Un giro en la carrera de Tinelli: del reality familiar al streaming

Después de probar suerte con el reality “Los Tinelli”, que mostró la intimidad de su familia en Uruguay y se estrenó en enero de 2025, el conductor decidió cambiar de rumbo y sumarse a la tendencia del streaming, un terreno donde ya se animaron varias figuras del espectáculo.

La periodista Laura Ubfal contó que Tinelli “estaba negociando, no estaba muy convencido”, pero finalmente aceptó el desafío. El ciclo buscará combinar actualidad, humor y la impronta característica del conductor, que promete sorprender a sus seguidores con este nuevo formato.

Qué se sabe del nuevo programa de Marcelo Tinelli

Formato: streaming en la plataforma Carnaval, disponible en YouTube.

Temática: actualidad, con un toque de humor.

Equipo: Tinelli estará acompañado por un hombre y una mujer, uno de ellos humorista.

Lanzamiento: aún no hay fecha confirmada, pero la expectativa ya está instalada.

Marcelo Tinelli se suma así a la ola de conductores y celebridades que apuestan por el streaming, buscando conquistar a una audiencia cada vez más digital y exigente.