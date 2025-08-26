Candelaria Tinelli atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y decidió compartirlo con sus seguidores. Su perra fue diagnosticada recientemente con un tumor maligno en la vejiga.

“Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré luego de una biopsia de la vejiga de mi perra, que tiene un tumor maligno que no se puede operar”, empezó.

Y agregó: “No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos o saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida. Gracias por leerme”.

Cande Tinelli sufre por la salud de su perra: “Hoy siento que es el día más triste de mi vida” | Créditos: Instagram @candelariatinelli

LA REFLEXIÓN DE CANDE TINELLI POR LA SALUD DE SU PERRA

La influencer utilizó sus redes sociales para mostrar escenas de intimidad con su mascota, desde imágenes tiernas en las que la perra descansa sobre su regazo, hasta videos caseros donde se la ve jugando entre risas y mimos.

Cande Tinelli sufre por la salud de su perra: “Hoy siento que es el día más triste de mi vida” | Créditos: Instagram @candelariatinelli

Sin embargo, detrás de esas publicaciones se esconde un mensaje cargado de angustia y honestidad: “Hace una semana todo era diferente, qué cambiante es la vida. Disfruten mucho a sus seres queridos”, escribió en una de sus reflexiones.