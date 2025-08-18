Hace meses que diferentes ex y actuales trabajadores de LaFlia reclaman por sus salarios y, en medio de esa crisis, Marcelo Tinelli tomó una polémica decisión.
El conductor y empresario regala dinero a través de su cuenta de Instagram. Elige a dos personas de manera arbitraria y les transfiere 500.000 pesos a cada una.
Tinelli mostró en una historia de esa red social un chat con una usuaria que se inscribió en el “sorteo” y le aseguró que le entregará el dinero.
TINELLI REGALA DINERO
La seguidora de Marcelo Tinelli le escribió: “Buenas tarde, Marce. Ayer fue el cumple de 15 añitos de mi primera nena. Con poco, le hicimos una hermosa celebración en casa. Me vendría bien un regalito para ella”.
A eso, el empresario contestó: “Hola, Vane. Felicidades para tu hija. ¿Cómo se llama?”. La usuaria contestó que su hija es Brenda y agregó:” Estoy alquilando y no sabés lo bien que me viene tu ayuda. Siempre te sigo, desde Ritmo de la Noche”.
Tinelli no titubeó y le dijo: “Ganaste vos, Vane. Créelo. ¡Felicitaciones!”. En esa misma historia, Marcelo aclaró que ya tenía a la primera ganadora de los 500.000 pesos y que quedaba uno más.