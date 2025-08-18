Hace meses que diferentes ex y actuales trabajadores de LaFlia reclaman por sus salarios y, en medio de esa crisis, Marcelo Tinelli tomó una polémica decisión.

El conductor y empresario regala dinero a través de su cuenta de Instagram. Elige a dos personas de manera arbitraria y les transfiere 500.000 pesos a cada una.

Tinelli mostró en una historia de esa red social un chat con una usuaria que se inscribió en el “sorteo” y le aseguró que le entregará el dinero.

Crédito: Instagram/@marcelotinelli

TINELLI REGALA DINERO

La seguidora de Marcelo Tinelli le escribió: “Buenas tarde, Marce. Ayer fue el cumple de 15 añitos de mi primera nena. Con poco, le hicimos una hermosa celebración en casa. Me vendría bien un regalito para ella”.

En medio de denuncias por deudas a empleados, Marcelo Tinelli regala dinero a sus seguidores en redes | Créditos: Instagram @marcelotinelli

A eso, el empresario contestó: “Hola, Vane. Felicidades para tu hija. ¿Cómo se llama?”. La usuaria contestó que su hija es Brenda y agregó:” Estoy alquilando y no sabés lo bien que me viene tu ayuda. Siempre te sigo, desde Ritmo de la Noche”.

Tinelli no titubeó y le dijo: “Ganaste vos, Vane. Créelo. ¡Felicitaciones!”. En esa misma historia, Marcelo aclaró que ya tenía a la primera ganadora de los 500.000 pesos y que quedaba uno más.