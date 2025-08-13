Las señales de que Micaela Tinelli (36) ya no estaba en pareja con Lisandro López (35) eran muchas, y luego de que en LAM se contara el chimento de la separación, empresaria rompió el silencio.

“Es verdad que estamos separados, ya venimos con una crisis que se fue complicando cada vez más”, comenzó Mica en respuesta a Paula Varela.

Entonces argumentó sobre el final del amor de seis años con el exfutbolista de Olimpia de Paraguay, Tijuana de México, Khaleej de Arabia Saudita, Burgos de españa y actual Belgrano de Córdoba.

Mica Tinelli y Licha López.

“Cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”, admitió la hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino.

LA RAZÓN DE LA SEPARACIÓN DE MICA TINELLI DE LICHA LÓPEZ

Entonces, Mica aclaró que la separación se concretó “hace más o menos un mes” y reveló a Intrusos: “Nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada”

“Solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pasando a ambos”, cerró Mica Tinelli.