En pleno vivo de LAM, un comentario derivó en una verdadera bomba mediática: Mica Tinelli y Lisandro “Licha” López estarían separados. Según contó Pepe Ochoa, la pareja habría atravesado una crisis que finalmente derivó en la ruptura, y el dato más fuerte es que la decisión la habría tomado el futbolista.
“Él la dejó porque se enamoró”, lanzó el panelista, generando sorpresa entre sus compañeras. La noticia no solo impactó por el largo tiempo que llevaban juntos —más de seis años— sino porque, hasta hace poco, ambos habían desmentido cualquier rumor de distancia.
En el programa recordaron que ya en el reality de los Tinelli se había mostrado un momento tenso en el que Mica hablaba de las dificultades de la relación a distancia, algo que habría sido determinante en el desgaste.
Aunque no se dieron detalles oficiales, en el programa de América aseguraron que el vínculo se terminó y que el exjugador de Boca y Racing ya estaría enfocado en una nueva etapa personal.
Pepe Ochoa: “Él (Licha Lopez) la dejó (a Mica Tinelli) porque se enamoró”.
MICA TINELLI ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE EL RUMOR DE SEPARACIÓN DE LICHA LÓPEZ: “VENIMOS DE UNA CRISIS”
A poco de que se conociera que Mica Tinelli y Lisando “Licha” López le habrían puesto punto final a sus 6 años de relación, la joven rompió el silencio y habló de su estado sentimental.
Así lo dio a conocer Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live: “Ustedes saben que se viene hablando bastante de una supuesta separación de Mica Tinelli y Licha López. En estos días que estuve sin programa y hablé con la hija de Marcelo Tinelli de esta situación”, comenzó diciendo el conductor.
“Primero quiero decir que no hay separación como se habló durante semanas y ahora te voy a leer lo que me habilitó para contar la empresaria. Reconoce que si hubo una crisis pero que nunca hubo ruptura. Te voy a contar lo que me dice Mica”, agregó.
“‘Hola, Juan ¿cómo estás? Venimos de una especie de crisis, sí; pero nada anormal. Es lo que pasa en cualquier pareja supongo. Igualmente, no nos separamos como han dicho en varios lados”, leyó Juan sobre la primera parte de su conversación con la joven. Y cerró: “‘No pasó nada grave. Creo que fue medio evidente pero bueno, nada grave más que los trabajos y la distancia de cada uno‘”.