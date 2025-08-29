Mica Tinelli cumplió 37 años y recibió amorosos mensajes de su familia. Marcelo, Cande y Soledad Aquino le dedicaron tiernos posteos en redes sociales.

El conductor de televisión fue uno de los primeros en dedicarle unas palabras a su hija mayor. Con un extenso posteo en Instagram: “Viniste a este mundo a llenarnos de alegría y a enseñarnos día a día con tu forma de ser”, escribió con emoción.

Además, no dejó de destacar sus cualidades personales: la definió como una mujer empática, sensible y cariñosa. Para cerrar, dejó un mensaje de padre: disfrutar lo bueno y aprender de lo malo en este corto paso por la vida.

Las dedicatorias de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino y Cande a Mica por su cumpleaños | Créditos: Instagram Marcelo Tinelli

SOLEDAD AQUINO SALUDÓ A MICA TINELLI POR SU CUMPLEAÑOS

Por su parte, Soledad Aquino también eligió las redes sociales para hacer llegar su saludo. Con un tono más breve pero igual de afectuoso, la mamá de Mica expresó su orgullo por verla crecer y convertirse en la mujer que es hoy.

Las dedicatorias de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino y Cande a Mica por su cumpleaños | Créditos: Instagram Soledad Aquino

“Que todo en tu vida sea amor y felicidad. Te amo”, señaló en su publicación, dejando en claro la unión que las acompaña más allá del tiempo.

Las dedicatorias de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino y Cande a Mica por su cumpleaños | Créditos: Instagram Cande Tinelli

El capítulo de los saludos lo completó Cande Tinelli, quien compartió un carrusel de imágenes de diferentes etapas junto a su hermana. Con humor y complicidad, recordó momentos únicos que vivieron juntas, desde la infancia hasta la adultez, y no dudó en definirla como su mejor amiga. “Sin vos este mundo sería una porquería”, aseguró, sellando su dedicatoria con una promesa de compañerismo eterno.