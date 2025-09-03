Tras semanas de rumores de crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la pareja tomó la decisión de subir contenido a redes sociales para confirmar que siguen juntos.

El conductor y empresario publicó una foto abrazado a la actriz peruana, donde se los ve amorosamente abrazados.

Tinelli escribió: “De vuelta juntos. Te amo”. Acompañó con emojis de banderitas de Argentina y Perú, dando a entender que por viajes estuvieron unos días distanciados.

Marcelo Tinelli hizo frente a los rumores de crisis con Milett Figueroa: reposteó una foto íntima de ambos | Créditos: Instagram @marcelotinelli

EL POSTEO DE MILETT FIGUEROA

Además de la foto publicada por Marcelo Tinelli, Milett Figueroa reforzó con un posteo contundente sobre cómo está con su pareja.

La foto es del conductor mirando por la ventana, a la que acompañó con un texto: “¿Tan lindo vas a ser?”. Marcelo reposteó con un “mi amorcito” en sus historias de Instagram.