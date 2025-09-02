Marcelo Tinelli habló con la prensa en el marco de la gala de los 80 años de Clarín y dejó en claro cómo está su relación con su pareja Milett Figuera tras los rumores de crisis y separación.

“¿Cómo se encuentran hoy en día?... porque siempre se habla de crisis entre ustedes”, le preguntó el cronista de Puro Show al conductor, quien aclaró: “Estamos muy bien, Milett está llegando a Buenos Aires en estos días, perfecto como siempre”.

Marcelo Tinelli habló de su relación con Milett Figueroa (Foto: captura de eltrece).

Sobre el viaje de la actriz a su país natal, el empresario remarcó: “Ella estaba trabajando en Perú, fue a hacer una novela y un montón de cosas pero ya vuelve”. Al final, Marcelo sentencio: “Yo estoy muy bien con Milett, es mi novia”.

MARCELO TINELLI CONTÓ POR QUÉ REEMPLAZÓ A SU CLÁSICO PROGRAMA DEL BAILANDO ESTE 2023

Tras los rumores acerca de la cancelación del Bailando 2025 por los altos costos del programa, Marcelo Tinelli contó cuáles son sus planes laborales para lo que queda de este año y el verano del 2026: “Voy a hacer streaming y varias cosas para plataformas que no lo puedo decir”.

“Estamos trabajando bastante. El equipo es grande, somos diez, van a estar mis dos hijas escorpianas, Cande y Juani, trbajando conmigo en el streaming, los demás no les puedo decir”, dijo el empresario a los medios en el evento de Clarín en el Teatro Colón.

