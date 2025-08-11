El mediodía de Almorzando con Juana (eltrece) venía transitando su habitual ronda de anécdotas cuando el periodista Matías Vázquez, conductor de Puro Show, dejó a todos con la boca abierta.
Compartiendo mesa con Luisa Albinoni, Rodrigo Noya, Brenda Asnicar y Axel, contó que está en pareja con Albana Hernández y que gracias a ella conoció el mundo del sexo tántrico.
“Yo era más rock and roll… pero ella me llevó a lo tántrico”, reveló Vázquez, desatando la curiosidad de Juana Viale, que no dudó en interrumpirlo: “¡Ah, sexo tántrico, explayá!”.
El periodista explicó que esta práctica requiere atención plena: “El escenario es clave: la música, el masaje, el aceite, la mirada… Es conectar con el alma y con la parte sexual, pero cuidando cada paso”.
Con humor, Juana quiso saber si para iniciar había que anunciarlo de antemano: “¿Es como decir ‘hoy vamos a tener sexo tántrico’?”. Vázquez lo comparó con un dimmer de luz que se va subiendo lentamente: “Es acariciar la piel, notar cada rasgo… no hay que tener ritmo televisivo, es algo de paz espiritual”.
Incluso Axel intervino entre risas para preguntar si nunca había lugar para un “rapidín”, a lo que Vázquez confesó que al principio tuvieron diferencias: “Ella es recontra de ese formato, yo venía más bolichero, más rockstar… nada que ver”.
El intercambio continuó con chicanas de Juana —“Eso se llama orgía, bebé”— y la confirmación de que Vázquez llegó a asistir a cursos tántricos: “Lo hice y lo recomiendo”.
Más momentos del almuerzo con Juana Viale
Además de este picante ida y vuelta, Luisa Albinoni adelantó que el 15 de agosto estrenará en la avenida Corrientes la obra Enemigas íntimas, junto a Carmen Barbieri.
Axel habló de su gira nacional 25 Tour, repasando sus grandes éxitos, mientras Rodrigo Noya contó su reciente viaje a Italia y anunció su estreno en El Secreto, el 20 de agosto en el Multitabaris.
Por su parte, Brenda Asnicar presentó su nueva faceta de streamer en Había que decirlo y cerró cualquier polémica sobre el regreso de Patito Feo: “Fue una etapa hermosa, pero ya pasó; es otro momento de mi carrera”, afirmó.