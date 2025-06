El verano de 2014 Matías Vázquez se había consagrado ganador de Viviendo con las estrellas, el reality show con el que Marcelo Polino buscaba a la nueva figura del periodismo de espectáculos, y 11 años después ese intrépido muchacho alcanzó la conducción de Puro Show (lunes a viernes 10.30 por eltrece).

Sin embargo, lo que parecía un destino manifiesto luego de convivir un verano con figuras como Nazarena Vélez o Moria Casán en sus propias casas durante la temporada teatral, se desdibujó al punto que Vázquez se había retirado de la carrera, según el mismo confesó en una entrevista íntima con Ciudad.

“Alcanzamos los 100 programas, llegamos a una meta y vamos por más. Estoy muy contento de ser parte de este gran equipo, conduciendo junto a Pampito y con un gran panel. Estoy disfrutando la experiencia, el recorrido de un programa que va mutando constantemente con las primicias, con las bombas, con la evolución de las noticias, que es como sentir minuto a minuto que va pasando algo. Eso está buenísimo”, afirmó

Matías Vázquez con Pampito y Angie Balbiani, Pochi, Fernanda Iglesias y Caro Molinari (Foto: @mati_vazquez_show)

-Cuando arrancaste tu carrera en los medios eras disruptivo, siempre dándo la noticia en tono alto y ahora te aplacaste un poco porque tenés otro rol, ¿cómo fue esa metamorfosis?

-Bueno, voy creciendo. Es un poco la madurez emocional que me pide el mismo trabajo. En un principio yo tenía que golpear fuerte, por decirlo de alguna manera, y fue un poco lo que hice desde mi rol de cronista, que e nmenos de un año a ser panelista en A la Tarde, y después a Socios del Espectáculo.

Ahí generé impacto porque era un poco lo que me gustaba, que era el choque constante, esa evolución de ir con la primicia, con la entrevista bomba, y generar el ruido. Muchas veces yo veía lo que generaba en la televisión y “a la pucha, relajá un poquito”, porque era duro, era ir al choque.

Matías Vázquez (Foto: @mati_vazquez_show)

-Hasta que te llegó la propuesta como conductor...

-Cuando llegó la posibilidad de conducir también, fui generando como una metamorfosis. Primero ir encontrándome desde un rol nuevo, que era conducir en televisión abierta, más allá que yo venía haciendo algo en Canal 26, que era completamente diferente. Era combinar un poco lo picante que yo venía haciendo con un rol más neutral, más cálido, y generar empatía.

-Hacén un buen balance con Pampito, ¿no?

-Sí. Más allá de que dentro de la conducción que hacemos con Pampito, yo tengo ese equilibrio más para el lado del golpeteo, de la furia periodística. Y es eso, ¿no? Es constantemente darse cuenta que vas como evolucionando.

Matías Vázquez (Foto: @mati_vazquez_show)

-¿Cómo fue la experiencia en Viviendo con las Estrellas? ¿Estabas acomodado? Je...

-Nada, en mi vida nada fue acomodado. En mi vida todo fue remo, remo, remo y remo. La verdad que me rompí el lomo para poder llegar hasta donde estoy. Y en ese momento, cuando fue la idea de hacer un reality, fue muy de casualidad.

“En mi vida nada fue acomodado. En mi vida todo fue remo, remo, remo y remo. La verdad que me rompí el lomo para poder llegar hasta donde estoy”. Matías Vázquez

-¿Cómo llegaste al programa de Marcelo Polino?

-Yo estaba haciendo más que nada trabajo como actor, y paralelamente se iban dando oportunidades, pero también era muy difícil afianzarse uno como actor en este medio, en este país. Se dio la idea de estar en un reality, que había hecho un casting, que me lo había hecho Capocha, un gran productor, de AM, que recordemos viejas épocas de Telefe, que él ahora está con Georgina Barbarossa, para que entendamos cómo fue todo.

Matías Vázquez (Foto: @mati_vazquez_show)

-¿Habías quedado de una en la selección?

-Hice el casting y yo me estaba por ir un 31 de diciembre, año nuevo, a pasarlo fuera, porque la verdad ni me interesaba si había quedado o no en el casting. Se me quedó el auto yendo a la costa, y me llamaron paralelamente para decirme que había quedado seleccionado en casting. Es decir, si yo me iba a la costa, no volvía más. Porque ni me interesaba el rol periodístico, yo quería ser actor.

“Se me quedó el auto yendo a la costa, y me llamaron paralelamente para decirme que había quedado seleccionado en casting. Es decir, si yo me iba a la costa, no volvía más. Porque ni me interesaba el rol periodístico, yo quería ser actor”. Matías Vázquez.

-Pero fuiste igual...

-Fui al reality, y en el reality le tomé el gustito a esa idea de poder entrevistar al famoso desde un lugar más actoral. Ahí fui, cuando me fui enamorando de la entrevista, me fue gustando esa calidez del ida y vuelta constante con los artistas. Viví con Moria Casán, con Nazarena Vélez, y cuando llegué a la final, yo ya me quería bajar del reality.

Matías Vázquez (Foto: @mati_vazquez_show)

-¿Por qué?

-Porque estaba muy angustiado, porque era un sufrimiento mental y psicológico, no veía a mi familia, había mucha presión. La verdad que un reality no te lo recomiendo. Es hermoso, pero vivirlo en primera persona es durísimo, más allá de que después a mí me fue bien.

-Lo ganaste de punta a punta...

-Gané el reality, laburé un par de años en televisión, pero después, como laburé un par de años en televisión, haciendo móviles los fines de semana, me quedé también sin tanto laburo. Y ahí es como que dije, ya está, me retiro del medio.

Matías Vázquez (Foto: @mati_vazquez_show)

-¿Habías tirado la toalla?

-Y estuve alejado del medio varios años. Hasta que se dio esta posibilidad de volver en el 2022 a A la tarde con Karina Mazzocco, después hacer Socios del Espectáculo y después esto fue muy de golpe. Es como que la vida me dio una revancha, y en esa segunda oportunidad le pegué la clave al ángulo.

“Gané el reality, laburé un par de años en televisión, pero después, como laburé un par de años en televisión, haciendo móviles los fines de semana, me quedé también sin tanto laburo. Y ahí es como que dije, ya está, me retiro del medio”. Matías Vázquez.

-¿O sea que de chiquitito no soñabas no con ser periodista? Se fue dando naturalmente.

-Exacto, me encantaba ser extrovertido; generar el título; llamar a la gente; me encantaba llamar la atención. Hacía muchas cosas que tenían que ver con el show, pero sobre la marcha me fui metiendo en el mundo del periodismo y ahí empecé a darme cuenta que me gustaba mucho la entrevista.

Matías Vázquez (Foto: @mati_vazquez_show)

-¿Fusionaste tus pasiones a través de las entrevistas?

-Eso fue lo que me gustó, ¿no? Entonces tengo esa faceta entre el actor, el periodista, y el show que explota después.

“Tengo esa faceta entre el actor, el periodista, y el show que explota después”. Matías Vázquez.

-Ya contaste varias veces que participaste de ficciones de Cris Morena, ¿Algo que te dé vergüenza de tu pasado actoral?

-A esta altura no me avergüenza nada. Me acuerdo que en la época que yo estaba en el colegio, estaba de moda la película y me acuerdo, y creo que mi primer acto escolar fue con un grupo de compañeros hacer Full Monty. Obvio que no nos desnudábamos, jugábamos a hacer Full Monty, que estaba de moda en el año 1997.

Matías Vázquez (Foto: @mati_vazquez_show)

-¿El actor es el que le da las herramientas al periodista de oficio?

-Pero yo creo que ser actor me dio la capacidad de interpretar muchas veces personajes para la ficción. Y ahora como periodista y como conductor estoy fusionando mi lado más humano, mi lado más picante o polémico a la hora de generar impacto, y eso es lo que me ha ayudado mucho. Eso es lo que me genera el contraste, ¿no? Entre donde yo me siento cómodo y donde yo busco también la venta de la noticia, ¿no? La narrativa para que pueda andar fuerte.

“A esta altura no me avergüenza nada”. Matías Vázquez.

-¿Qué hacés en tu tiempo libre cuando terminás de trabajar?

-Qué buena pregunta me hacés, porque en ese momento yo trato de descontaminarme un poco de todo lo que es el ruido. Cuando uno está en la televisión, se llena de información. Y es hermoso laburar de esto. Y soy un agradecido y agradezco todos los días a Eduardo “Coco” Fernández, a Pablo Codevilla, a Adrián Suar, a mi productora, al equipo. A Dios, a todos.

Pero cuando llegás a tu casa, tenés que desconectar un poco las noticias, porque son temas difíciles. A veces hablás de cosas judiciales que son muy duras, no siempre es Wanda Nara y Mauro Icardi. Hay temas que son muy complicados. y uno tiene que saber distanciarse de esa realidad que cuenta al aire para meterse con su propia realidad.

Matías Vázquez con Ciudad.

-En concreto, ¿cómo desconectás?

-Apenas llego lo que hago es ver un poco el programa, porque soy muy crítico de lo que veo, para ir mejorando. Después apago y ahí desconecto, almuerzo, me quedo en el sillón agradeciendo y me pongo a meditar.

-¿Cómo sería eso?

-Es decir, escucho mucho budismo, música de meditación, hago mucho autocontrol, y eso lo empecé a hacer ahora con 40 años años también. Ahora empecé a abrir los ojos. Antes era quinta fondo, ahora estoy metiendo cuarta, tercera y regulo. Y empecé a meterme un poco en esta secuencia de saber que yo lo que hago al aire es un trabajo, y que después no me tiene que invadir en mi vida privada, y distanciarme de eso, del laburo y de la vida.

Matías Vázquez (Foto: @mati_vazquez_show)

-¿Qué más hacés?

-Medito, hago yoga, me salen mal las posturas, pero lo intento igual, voy a entrenar. Es decir, me pongo a leer un libro, me pongo a limpiar mi casa. Aunque usted no lo crea, me pongo a limpiar mi casa, que eso es un control mental de lo que estoy haciendo, y es eso, buscar un equilibrio sobre lo que vivo.

“Escucho mucho budismo, música de meditación, hago mucho autocontrol, y eso lo empecé a hacer ahora con 40 años años también. Ahora empecé a abrir los ojos”. Matías Vázquez.

-¿Cómo alcanzás el estado budista del nirvana?

-¡Qué buena pregunta! La gente me porque “vos tirás mucho quilombo, vos sos re bravo, sos re quilombero”. Sí, lo admito, me gusta el quilombo, pero también me empezó a gustar el otro lado del quilombo, que es decir, “pará, en eje con vos”.

Matías Vázquez con Ciudad.

LA CLASE DE YOGA DE MATÍAS VÁZQUEZ

-Inhalo, ¿ves? estoy dando una clase de yoga en vivo, ¿no? Inhalamos cuatro segundos y exhalamos en seis. Haciendo eso, ¿sabés cómo empecé a bajar? Y yo creo que ese es el principio para decir, no, pero no me tengo que morir por mi laburo.

-A tus 40 estás en pareja, pero naciste en los medios con fama de salidor. ¿Mantenés tus escapadas con amigos?

-Sí, estoy más tranquilo. Ahora estoy en pareja, hace un tiempo, y estoy bien, con todo lo que significa estar en pareja, que es constantemente una evolución. Pero a mis amigos los sigo viendo, hablo, y me cuido mucho más. Tengo una madurez que tiene que ver también con el compromiso que estoy haciendo al aire, en mi laburo. Es como el jugador de fútbol, ¿viste? Cuando estás jugando y estás en primera, te concentrás más en lo que estás haciendo. Tengo como una responsabilidad mayor, y es lo que estoy haciendo,

Matías Vázquez y Albana, su novia

-¿Tenés ganas de hacer una temporada de teatro?

-Me gustaría hacer quizás un stand-up, que lo estoy proyectando, como si fuera un detox del espectáculo. Es decir, la descontaminación de las noticias del espectáculo, y contar quizás lo que no se puede contar en televisión, con la descontaminación. El otro lado de lo que genera hablar de todo esto, ¿no? Y me parece que puede llegar a andar bien, y está bueno.

“Estoy en pareja hace un tiempo, y estoy bien. Pero a mis amigos los sigo viendo, hablo, y me cuido mucho más. Es como el jugador de fútbol, ¿viste? Cuando estás jugando y estás en primera, te concentrás más en lo que estás haciendo". Matías Vázquez.

¿Y ya tenés abogado para eso? Por las cartas de documento que te mandarían...

-Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y tenemos más abogados que amigos. Pero bueno, sabemos que en este medio, si usás el potencial, zafás. Hay que amigarse con el potencial, pero por lo general, todo lo que tiramos siempre es contundente, y con algo que respalda atrás.

Matías Vázquez. (Foto: @mati_vazquez_show)

-¿Te sentiste usado por gente del medio para “operar” sutilmente en favor de uno u otro bando?

-En el medio no hay amigos, y esa va a ser mi frase de cabecera. Yo creo que en el medio no hay amigos, creo que puede haber compañeros, puede haber buenas alianzas, pero amigos no hay. Entonces, yo me paro en esa. Yo puedo generar vínculos amistosos de trabajo y de laburo, y por supuesto, todos buscamos una fusión de equipo, pero en el medio no hay amigos, por el simple hecho de que mis verdaderos amigos están fuera del medio.

“Me gustaría hacer quizás un stand-up, que lo estoy proyectando, como si fuera un detox del espectáculo”. Matías Vázquez.

-¿Cuál es tu secreto entonces?

-Yo trato de darme cuenta que hoy yo te puedo servir como vos me serviste a mí. Y ese es el secreto, saber que nos usamos mutuamente con respeto, sabiendo que siempre hay algo de provecho del otro lado.

MATÍAS VÁZQUEZ ANTES DE VOLVERSE FAMOSO

-Tengo dos hermanos que los amo mucho. Me crié en Belgrano primero, después fui para Pilar. Fui creciendo y ya desde chico sentía como un rumrum, de lo que me gustaba, que eran los actos escolares, me apoyaron, me acompañaron. Y acá estoy, haciendo lío, y vamos por más lío, y esta es la gran sensación que siento hoy, que el camino se está abriendo, y que el esfuerzo llega cuando vos dejás todo en la cancha, y así es, ¿no? Voy al hueso, soy picante, pero en el fondo soy un buen pibe.

Matías Vázquez. (Foto: @mati_vazquez_show)

De chico era un arquero recontra polémico, recontra picante. Me acuerdo que era un arquero que le gustaba como marcar la cancha, era de hacerme mala sangre por los partidos, pensaba mucho en las jugadas, porque el arquero siempre era la figura o el peor de todos. Y nunca podías criticarte, porque en cierto modo, si te criticabas, ya te buscaban el recambio.

“El esfuerzo llega cuando vos dejás todo en la cancha, y así es, ¿no? Voy al hueso, soy picante, pero en el fondo soy un buen pibe”. Matías Vázquez.

Como arquero jugaba en el club asturiano de Vicente López y me acuerdo que me hice con un carácter fuerte en un momento de decir “si pierdo el partido, la culpa es mía, y si lo gano, lo va a festejar el delantero”. Entonces, empecé a darme cuenta que a veces podías hacer las cosas bien y no había que esperar el reconocimiento.