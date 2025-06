A tres meses de la muerte de Antonio Gasalla, se supo cuál será el destino de los bienes del actor. Fue Marcelo Polino, íntimo amigo del actor y productor, quien habló del tema en exclusiva para Intrusos, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Tras el fallecimiento de Antonio Gasalla, a sus 84 años, se supo que su fortuna contemplaría un departamento y bastante dinero, a pesar de que en los últimos años fue víctima de robos que afectaron su situación patrimonial.

En ese entonces se dijo que los herederos directos iban a ser su hermano y sus sobrinos. “Hablé con la familia y declaró heredero universal a su hermano Carlos, que ya puede disponer de los bienes como corresponde”, contó Marcelo Polino.

Marcelo Polino / Fuente: Instagram

QUÉ PARTE DE LA HERENCIA DE ANTONIO GASALLA LE TOCARÁ A MARCELO POLINO

En diálogo con Intrusos, Marcelo Polino reconoció que no sabe qué sucederá con la casa donde vivió el humorista, pero sorprendió al revelar que él también recibirá parte de los bienes preciados de Antonio Gasalla, quien fue su gran amigo.

“Me llamó Carlos con Nieves (cuñada de Antonio) y me emocioné, porque ellos habían decidido, como familia, darme algunas cosas del repertorio de Antonio, como vestuario, cosas de laburo, algunos de sus moños”, reveló el periodista quien, en los próximos días irá a su casa a buscarlos.

(Foto: Instagram @marcelopolino)

En 2019, Antonio Gasalla fue diagnosticado con demencia senil progresiva y Marcelo Polino siempre estuvo junto a él acompañándolo. Semanas antes de su fallecimiento, dio a conocer una información devastadora sobre la salud del comediante.

“Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida”, reveló el periodista, devastado por la situación de su amigo.