Marcelo Polino se sometió a un picante ping pong en Infama y sorprendió al revelar la concreta tarea que se propuso en la vida: reconciliar a Jorge Rial y Luis Ventura.

En 2014, el entonces conductor de Intrusos desvinculó a su amigo y panelista, luego de que saliera a la luz que estaba esperando un hijo extramatrimonial con Fabiana Liuzzi. En ese contexto, trascendió que Rial se indignó con Ventura por querer interrumpir el embarazo y lo echó.

Foto: captura de pantalla de América, Infama.

LA MISIÓN DE MARCELO POLINO: RECONCILIAR A RIAL Y VENTURA

Marcela Tauro: -Tenemos a Luis Ventura y a Jorge Rial (en el ping pong).

Marcelo Polino: -Tengo la misión en la vida de juntarlos y de amigarlos, porque yo los amo a los dos. Yo me llevo re bien con Jorge y re bien con Luis.

Tauro: -El otro día yo le dije a Luis, cuando vino a Secretos Verdaderos, “¿por qué no te amigás?”. Y él me dijo “yo no tengo ningún problema”.

Polino: -Juntémoslo algún día, por favor.

Tauro: -Sí, sí.

Polino: -Bueno, yo te junté a vos con Rial y a las dos semanas volaste por el aire en Intrusos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.