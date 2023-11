En 2014, la amistad entre Jorge Rial y Luis Ventura llegó escandalosamente a su final, luego de que el entonces conductor de Intrusos desvinculara a su compañero del programa de América.

Desde entonces, las diferencias entre los periodistas los mantuvieron en veredas enfrentadas e, incluso, llegaron a la Justica.

En ese hostil contexto, Jorge Rial sorprendió con sus recientes declaraciones sobre Luis Ventura en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en eltrece.

“Yo no estoy peleado con Ventura. Yo no siento estar peleado con Ventura. Yo lo sigo queriendo igual”, dijo el conductor de Argenzuela, pese al cruce de demandas por calumnias e injurias que también los mantienen enfrentados.

“Nunca me voy a enojar con el gordo. No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando... No le tengo bronca a Luis. Lo quiero”.

“Nunca me voy a enojar con el gordo. No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando. No lo van a lograr. Yo no siento que esté peleado. No le tengo bronca a Luis. Lo digo de verdad. Lo quiero”, aseguró Rial, poniéndole paños fríos a la contienda con Ventura.

JORGE RIAL HABLÓ DEL ROBO QUE SUFRIÓ SU HIJA MORENA EN CÓRDOBA

Esta semana, el abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, contó que la hija de Jorge Rial había sufrido un robo millonario en el departamento que ocupa en Córdoba.

Al tanto de los hechos, Jorge reveló qué hizo al enterarse de la noticia y dejó en claro que su vínculo con su hija mayor sigue siendo distante, desde mayo pasado, cuando Morena irrumpió en los medios e hizo escandalosas declaraciones en su contra.

“Hablé ayer. Me mensajee y nada más. Me contó que le habían robado plata. Pero no sé mucho más”, dijo Jorge.

“La relación con ella es distante. Es una distancia necesaria entre los dos y está bien así”, sentenció Rial, con contundencia.