La guerra entre Jorge Rial y Luis Ventura está lejos de sacar bandera blanca. Los periodistas fueron a la Justicia, no llegaron a un acuerdo y continuarán su batalla legal. Un día después, el conductor de Argenzuela arremetió contra su examigo.

Un encontronazo que tuvo el conductor de Secretos verdaderos con sus compañeros de Polémica en el bar, y en especial con Marcela Tinayre, terminó en picante tweet del exanimador de Intrusos.

“Luis, alguien te tiene que cuidar. Ya tus compañeros cuestionan tu delirio. Ya sos un meme”.

Jorge le respondió a Ventura, quien se refirió a la relación que él tiene con su nieto. “Luis, alguien te tiene que cuidar. Mi nieto estaba con su padre y sus abuelos en Cordoba. Ya tus compañeros cuestionan tu delirio. Ya sos un meme”, lanzó, súper ácido.

Leé también Revelan la millonaria cifra por la que Luis Ventura demandaría a Jorge Rial

Jorge Rial y Luis Ventura.

JORGE RIAL SALIÓ AL CRUCE DE LUIS VENTURA DESDE TWITTER

Flavio Mendoza y Chiche Gelblung cuestionaron a Luis Ventura por su vínculo con Morena Rial y su lapidaria actitud con Jorge Rial, pero fue Marcela Tinayre quien tuvo un ida y vuelta muy áspero con el periodista.

Marcela:- Acabamos de decir que Morena no hace todas las cosas bien, vos decís que el padre tampoco. ¿Qué te metés vos en el medio?

Ventura:- Yo no me meto. Yo que culpa tengo si Morena me llama a mí.

M:- Vos te metés y a vos te hace daño”

V:- No hables de cosas que vos hacés. Si vos ayudaste a todos tus hijos, a tu círculo y yo hago lo mismo.

M:- Pero yo soy la madre. Me parece que parte de ayudarla es decirle ‘More, tenés que encarar la vida sola’.

V:- ¿Vos creés que yo no se lo digo?