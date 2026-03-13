El sábado 7 de marzo a las 22, Ariel Tarico y su equipo estrenaron por TN la tercera temporada de La semana de Tarico Fake News, el ciclo que nació como un segmento televisivo y terminó consolidándose como programa propio gracias a su humor político y a la presencia de invitados de primer nivel.

En esta nueva temporada, Ariel mantiene intacto el humor, pero agrega un nuevo elemento que ampliará sus intervenciones y los gags que suelen generar risas al aire: la Inteligencia Artificial aplicada a los diseños del caricaturista José Serrudo que anima Mariano Mena.

Ariel Tarico con Moria Casán (Foto: gentileza de Ariel Tarico)

“La idea es jugar y probar con la Inteligencia Artificial, pero con la idea de que el público vea que detrás de todo eso hay un ser humano”, le contó Ariel Tarico a Ciudad, en referencia a que busca priorizar el humor ante los implementos técnicos.

ARIEL TARICO CONTÓ CÓMO SERÁ LA LA TERCERA TEMPORADA DE LA SEMANA DE TARICO FAKE NEWS

Ariel señaló que el ciclo está pautado para continuar hasta fin de año, siempre en su horario de los sábados a las 22 y que continuará con las entrevistas a los famosos. En ese sentido, la que abrió la temporada 2026 no fue otra que “La One” Moria Casán.

El humorista adelantó que en las próximas emisiones irán desfilando El Negro Álvarez, la dupla estandapera de Juampi González y Nancy Gay, y también Damián Dreizik y Gustavo Barrientos, que en febrero volvieron a prestarle sus voces a La Llama que Llama.

Ariel Tarico con El Negro Álvarez (Foto: gentileza de Ariel Tarico)

Además de las entrevistas y los sketches, el ciclo continúa apostando a las imitaciones que convirtieron a Tarico en una de las voces más reconocibles del humor político en la televisión argentina. A través de distintos personajes del ámbito político, deportivo y del espectáculo, el programa repasa con ironía los temas más comentados de la semana y busca combinar actualidad, sátira y tecnología en un formato que sigue creciendo dentro de la pantalla de TN.

