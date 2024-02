Este martes, Ariel Tarico visitó LAM, donde contó cómo es el proceso creativo que atraviesa a la hora de encarar sus nuevas imitaciones e incluso reveló quién es el mega famoso que aún se le resiste.

Tras un video en el que se vio como sorprendió a Mirtha Legrand con una impecable imitación de Mirtha que le ganó un elogio de la Chiqui en vivo, Ariel explicó que en esa ocasión quiso sorprender a la conductora porque “la mesa estaba muy dura y difícil”.

“Era complicado meter un bocadillo y la esperé, y vino solita”, reveló Ariel y contó que debido a su rol en Solo una vuelta más, se especializa en imitar a políticos, como el actual presidente Javier Milei, uno de sus favoritos.

Leé más:

Ariel Tarico regresa al teatro con David Rotemberg: “La vedette de este espectáculo es la actualidad”

ARIEL TARICO REVELÓ SUS SECRETOS PARA COMPONER SUS IMITACIONES Y CONTÓ QUE MEGA FAMOSO NO LE SALE

Tras dar un par de demostraciones con la voz de Alejandro Fantino y del propio Milei, Tarico confesó qué personaje se le resiste. “Hay algunos que no me salen y dejo que pase el tiempo”, dijo, y agregó que: “(Mercelo) Tinelli nunca me salió”.

“Tiene un tono muy difícil para imitarlo. Le sale a Claudio Rico y a Memo Senas”, explicó y contó cómo hace para captar las características de sus imitaciones. “No sé si los selecciono o si se me pegan y los voy madurando y sacando”, señaló, y aclaró que el proceso “tarda mucho”.

A la hora de dar más especificaciones sobre su trabajo, Tarico reveló que compone y practica mucho en el baño de su casa, con su familia como testigo. “Es el refugio de los padres también”, dijo, en referencia a que comenzó con este hábito en su más temprana juventud.

Leé más:

Ariel Tarico y David Rotemberg recibieron la visita de Nelson Castro en el teatro Politeama