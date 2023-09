Después de más de tres años, Ariel Tarico regresa a los escenarios y lo hace en compañía de David Rotemberg, con quien actuó varios años en Radio Mitre y también en el teatro, con un espectáculo ideal para la época que se vive en Argentina.

Vote 2023 – Tarico on the Rotemberg es el nombre de este nuevo trabajo de la dupla que tantas risas arrancó en las últimas décadas y que ya viene desde hace unas semanas haciendo reír a cientos de espectadores, como una forma de hacer catarsis sobre la actualidad del país, según palabras de Ariel, que habló con Ciudad Magazine sobre este espectáculo.

-¿Cuánto hace que no te subís a un escenario?

“Estuve en 2020 hasta antes de la pandemia. Hice temporada en mar de plata con Fátima, el show Fátima es mágica, con el mago Emanuel y Fernando San Martín (Homenaje a Sandro), y era un espectáculo más coral, revisteril, donde había mucha gente. Y hacía bastante que no volvía al escenario con David.

Ariel Tarico y David Rotemberg con Magdalena Ruíz Guiñazú (Fotos: Instagram @davidrotemberg)

-Ustedes se conocieron en Radio Mitre, cuando él iba saliendo y vos empezando….

-Sí, fue en el año 2004 que hicimos la dupla de “Los Fernández”. Él era en ese momento Alberto, que era el jefe de gabinete, y yo hacía Aníbal, que era ministro del Interior; y salíamos al aire en el programa de Néstor Ibarra (Hoy por hoy). Y en ese momento el más pintoresco o locuaz era Aníbal, porque tenía como muchas frases, te citaba a Maquiavelo, era como el más chicanero, y Alberto más perfil bajo.

-¿Y cómo era su relación en ese entonces?

-Laburamos juntos 2004 y 2005 en los programas de Néstor Ibarra, de Magdalena Ruiz Guiñazú y de Lalo Mir. Después, él se fue a trabajar a otra radio, y estuvo en Telefe también. Cada uno hizo su camino por su lado.

-Pero mantenían la amistad…

-Claro y después nos reencontramos en el 2014 en el teatro ND Ateneo. Yo hice una despedida de fin de año de mi espectáculo de ese momento que era el multi personal, donde David era uno de los humoristas invitados, y a partir de ahí volvimos a tomar contacto. Y laburamos juntos 2015, 2016, 2017 y 2018.

-¿Cómo se distribuyen el trabajo?

-Hicimos distintos shows, siempre con la actualidad como vedette del espectáculo, es decir que todas las semanas estamos actualizando los libretos desde ahí. David se encarga más que nada, siempre de la parte más gruesa que son los guiones, las canciones, las parodias de canciones. Y ahora volvió a tocar en vivo el piano, que desde hace mucho no lo hacía, en el (teatro) Politeama.

Ariel Tarico y David Rotemberg en su nueva etapa en Radio Mitre (Fotos: Instagram @davidrotemberg)

-¿Qué nos vamos a encontrar en esta obra?

-Bueno, este es un show que tiene todos los personajes del momento, es decir, desde (Javier) Milei pasando por (Mauricio) Macri, Alberto Fernández… También hacemos a Carlos Pagni, está Luis Ventura, está Marcelo Bonelli, por supuesto.

-¿Y en qué se diferencia de otros que hayan hecho antes?

-Mucha de la gente que me sigue en Solo una vuelta más (TN) me pregunta cómo aparecen los personajes. Bueno, esta es la oportunidad de que me vean en vivo sin las máscaras y que me vean construir los personajes ahí en el escenario.

-¿Sin maquillaje?

-Claro, sin maquillaje y los personajes hechos ahí, improvisando. Obviamente tenemos una obra armada, hay un libreto, pero vamos improvisando sobre la actualidad también. Y también intervenimos la escenografía de (la obra) parque Lezama estamos ahí como haciendo los personajes en el parque.

Ariel Tarico y David Rotemberg en escena en Vote 2023 – Tarico con the Rotmberg (Foto: Instagram @davidrotemberg)

-Claro, están en el mismo teatro que la obra de Campanella…

-Sí, porque es una obra que surgió de la urgencia, de las elecciones, de hacer algo para este momento, entonces Campanella tuvo la generosidad de cedernos parte de la escenografía, y ahí que los personajes pueden aparecer algunos en el balcón y otros en el medio del parque.

¿Campanella es productor también?

Sí, él se encargó de la puesta en escena de más o menos hacer, del diagrama de todo lo que serían las luces, todo eso. Y además, se encarga de la producción.

Ariel Tarico en la redacción multiplataforma de Artear (Foto: Hernán Khatchadourian)

-¿Y ya le pediste estar en su próxima película?

No, porque nos convocó porque su intención es hacer más teatro. Ya estaba como un poco cansado del cine, y su intención es disfrutar de esto, que es tan lindo, de tener al público ahí en vivo, de escuchar la risa de la gente, que sea algo para homenajear a ese público que nos ve siempre en la tele o nos escucha en la radio y que tiene ganas de reírse.

-¿El humor es una necesidad en la actualidad?

-Yo veo el éxito que tiene en la calle Corrientes todas las obras de humor, porque es como una necesidad de la gente de este momento de por lo menos decir ‘Bueno, me río y hago catarsis sobre lo que está pasando”

-Entonces vas a estar todos los martes de septiembre a las 20 horas en el Politeama (Paraná 353)

-Por ahora sí vamos a estar los martes de septiembre. La idea es seguir y vamos a agregar el sábado 23 y sábado 30 de septiembre como función adicional. La idea es por ahora hacer una sola función y, si va muy bien, agregamos más.

