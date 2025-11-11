La China Suárez volvió a revolucionar las redes sociales, pero esta vez no por una polémica, sino por un momento lleno de ternura familiar.

La actriz compartió en sus redes sociales un video en el que se puede ver a su hija Magnolia Vicuña hablando en turco, sorprendiendo a todos sus seguidores.

En las imágenes, Magnolia, la mayor de los dos hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, se anima a decir algunas palabras y frases cotidianas en turco, como “¿cómo estás?”, “te amo”, “te quiero” y “ahora”. Mientras tanto, Amancio la observa con admiración, repitiendo algunas palabras y sonriendo ante la naturalidad con la que su hermana se expresa en otro idioma.

CRÉDITO: TIKTOK

LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES DE LA CHINA SUÁREZ

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, donde los usuarios destacaron la dulzura del intercambio y la facilidad de los pequeños para aprender otro idioma durante su estadía en Turquía, país donde la actriz vive parte del año junto a su familia.

“Hablan turco mejor que muchos adultos”, “La genética y la curiosidad no mienten” y “Amancio mirando a Magnolia con esa cara es lo más tierno que vi hoy”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.