La vida en Gran Bretaña se volvió aún más dulce para Alexis Mac Allister y Ailén Cova desde el nacimiento de Alaia, la primera hija de la pareja.

Entre entrenamientos, paseos por las calles de Liverpool y días en casa, la familia atraviesa una etapa llena de ternura y pequeños momentos que se vuelven inolvidables. Y uno de ellos quedó inmortalizado este jueves, cuando el futbolista compartió una imagen que enterneció a todos sus seguidores.

En su cuenta oficial, el jugador del Liverpool FC mostró cómo empiezan sus mañanas con su beba. “Buen día para todos”, escribió, acompañado por un emoji de un pollito saliendo del cascarón y otro de una carita dormida. Pero lo que robó todas las miradas fue la escena: Mac Allister durmiendo boca abajo en la cama mientras Alaia descansa sobre su espalda, sostenida por un pequeño peluche de un pato. Una postal simple, cotidiana y profundamente familiar.

La reacción de Ailén Cova a la tierna foto de Alexis Mac Allister con su hija: “Completamente enamorada”. CREDITO: INSTAGRAM

AILÉN COVA REACCIONÓ A LA TIERNA FOTO DE ALEXIS MAC ALLISTER JUNTO A SU HIJA

La reacción de Ailén Cova no tardó en llegar. La influencer compartió la foto en sus propias redes y sumó solo dos palabras que desbordaron ternura: “Completamente enamorada”. Con esa frase, dejó al descubierto la emoción que sigue despertando en ella cada gesto entre el futbolista y su hija.

La imagen no solo se volvió viral entre hinchas y seguidores de la pareja, sino que reforzó algo que viene siendo evidente desde la llegada de Alaia: la familia se encuentra en uno de sus momentos más luminosos. Entre la adaptación a la maternidad, la vida en Liverpool y el ritmo del fútbol europeo, Mac Allister y Cova disfrutan de una etapa marcada por los afectos, las primeras veces y el descubrimiento diario de la paternidad.