El mediocampista argentino del Liverpool, Alexis Mac Allister, y su pareja, Ailén Cova, estarían atravesando uno de los momentos más importantes de sus vidas: la llegada de su primera hija.

La noticia comenzó a circular luego de que el periodista Gonzalo Sorbo revelara en Infama que la joven habría entrado en trabajo de parto antes de la fecha prevista, lo que movilizó a toda la familia.

Según explicó el panelista, el nacimiento estaba programado para el 26 de septiembre, pero las contracciones habrían comenzado antes, motivo por el cual las abuelas ya estarían viajando para acompañar a la pareja en este momento tan especial.

Fotos: Instagram (@alemacallister)

¿ALEXIS MAC ALLISTER Y AILÉN COVA FUERON PADRES?

El rumor cobró más fuerza cuando el futbolista sorprendió con su ausencia en la gala del Balón de Oro 2025, uno de los eventos más importantes del mundo del fútbol.

A través de su cuenta de Instagram, Mac Allister publicó una foto en la que se lo veía de traje y dejó un mensaje breve pero revelador: “No podré estar hoy en la ceremonia del @ballondorofficial por razones personales. Les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova habrían sido padres: el gesto que alimenta los rumores | Créditos: instagram @alemacallister

Aunque el jugador no confirmó públicamente el nacimiento, todo indica que su decisión de priorizar la intimidad familiar está directamente relacionada con la llegada de su hija.

Un gesto que, lejos de pasar desapercibido, alimenta la expectativa y la emoción entre sus seguidores, que aguardan la confirmación oficial para celebrar junto a la pareja esta nueva etapa de sus vidas.