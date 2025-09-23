Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron oficialmente a su hija Alaia, y las redes sociales se llenaron de mensajes de amor y ternura.

La pareja compartió las primeras fotos de la beba en Instagram y el posteo explotó de likes y comentarios.

En las imágenes se los ve abrazando a la recién nacida, en un momento cargado de emoción y alegría.

Las primeras fotos de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Alexis Mac Allister, Ailén Cova y Alaia. Fotos: Instagram @alemacallister y @ailencova

El mensaje de Mac Allister tras el nacimiento de Alaia

El mediocampista del Liverpool no ocultó su orgullo y escribió un mensaje conmovedor:

“Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas. Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo”, publicó Mac Allister, dejando en claro la intensidad y el amor que vivieron durante el parto.

La diseñadora de indumentaria atravesó un largo trabajo de parto que el futbolista definió como “18 horas de sufrimiento”, pero todo valió la pena cuando finalmente pudieron tener a Alaia en brazos.

Qué significa el nombre Alaia

La elección del nombre “Alaia” despertó la curiosidad de los seguidores. Según distintas culturas, el nombre está vinculado a la idea de “la alegría de vivir”, un significado que transmite energía positiva y felicidad, algo que la pareja quiso reflejar en este nuevo capítulo de sus vidas.

La reacción de los famosos ante el nacimiento de Alaia Mac Allister

Entre los primeros en felicitar a la pareja estuvieron Paulo Londra, Guido Rodríguez, Trent Alexander-Arnold y la cuenta oficial del Liverpool, que no tardaron en sumarse a la ola de mensajes de cariño y buenos deseos.