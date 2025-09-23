La alegría es total para Alexis Mac Allister y Ailén Cova: según Guido Záffora, la pareja se convirtió en mamá y papá por primera vez con el nacimiento de Alaya, su beba, en Inglaterra.

La noticia fue confirmada al aire de TV Pública. Záffora reveló la primicia al aire y no ocultó su emoción: “Esto es un recontra último momento porque nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Se llama Alaya”.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova habrían sido padres: el gesto que alimenta los rumores | Créditos: instagram @alemacallister

El mediocampista del Liverpool y campeón del mundo con la Selección Argentina atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, ahora acompañado por su pareja y su hija recién nacida.

El nacimiento de Alaya: una felicidad compartida

El nacimiento de Alaya fue celebrado por toda la familia Mac Allister y el entorno cercano del futbolista. Záffora envió un saludo especial a Silvina Riela y Carlos “Colo” Mac Allister, los padres de Alexis, muy queridos en el ambiente del fútbol argentino.

“Es un golazo para Alexis, una noticia hermosa. Una familia muy querida que ahora recibe a su primera hija”, destacó el periodista durante la transmisión.

La pareja había anunciado el embarazo en marzo de este año y, desde entonces, compartió con sus seguidores cada etapa de la dulce espera a través de las redes sociales.

Ailén Cova y Alexi Mac Allister. Crédito: Instagram/@ailencova

Una familia querida en el fútbol argentino

El nacimiento de Alaya no solo llenó de felicidad a Alexis y Ailén, sino que también fue motivo de festejo para sus familias y para los fanáticos del fútbol argentino, que siguen de cerca la vida del campeón del mundo.

La llegada de la beba marca un nuevo capítulo en la vida del mediocampista, que ahora suma el título más importante: el de papá.