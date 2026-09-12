El frío volvió a instalarse con fuerza en Buenos Aires y buena parte del país, con temperaturas muy bajas para mediados de septiembre. Sin embargo, el alivio ya tiene fecha: el pronóstico anticipa un ascenso de las temperaturas a partir de los próximos días, aunque el invierno todavía dará algunos coletazos.

En la Ciudad de Buenos Aires, este sábado se presenta con cielo cubierto, lloviznas y una temperatura que ronda los 8°C, mientras que el viento del sur aumenta la sensación de frío. El panorama también se refleja en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Hasta cuándo sigue el frío en Buenos Aires?

El momento más frío se concentra durante este fin de semana. De acuerdo con el pronóstico que muestra el SMN, el domingo será la jornada más fría, con una mínima prevista de 3°C y una máxima de apenas 12°C.

Pero el cambio comienza rápidamente.

El lunes la temperatura tendrá un importante repunte, con una mínima de 4°C y una máxima de 17°C. El martes llegará el verdadero alivio: se esperan 10°C de mínima y 19°C de máxima.

La tendencia continuará durante el resto de la semana:

Domingo: mínima 3°C, máxima 12°C.

Lunes: mínima 4°C, máxima 17°C.

Martes: mínima 10°C, máxima 19°C.

Miércoles: mínima 8°C, máxima 15°C.

Jueves: mínima 11°C, máxima 19°C.

Viernes: mínima 12°C, máxima 20°C.

Es decir, el frío más intenso tiene los días contados: el cambio empieza a sentirse desde el lunes y se vuelve mucho más marcado desde el martes.

¿Cuándo vuelve el calor?

Aunque todavía no se puede hablar de una ola de calor, las temperaturas templadas volverán a Buenos Aires durante la semana.

El dato más importante aparece hacia el jueves y viernes, cuando las máximas podrían acercarse nuevamente a los 20°C. Las mañanas, en cambio, continuarán siendo frescas, por lo que el abrigo seguirá siendo necesario durante las primeras horas del día.

Además, el SMN advierte que los pronósticos a mayor plazo deben interpretarse como tendencias y que pueden producirse variaciones de un día para otro. El organismo cuenta con pronósticos semanales de hasta 14 días, pero recomienda seguir las actualizaciones de corto plazo.

¿Qué pasa con el frío en el resto de la Argentina?

El descenso térmico no afecta solamente a Buenos Aires. Durante este episodio también se registran temperaturas bajas en distintas regiones del país, aunque la intensidad y la duración varían mucho según la zona.

En el centro del territorio se mantienen condiciones frías durante el fin de semana, mientras que en sectores del norte las temperaturas son más moderadas. Por ejemplo, el pronóstico oficial del SMN para distintas zonas del norte prevé máximas que pueden ubicarse entre los 14°C y 24°C durante este sábado. GGobierno de Mendoza

En el extremo sur, en cambio, el frío continúa siendo mucho más intenso, con localidades de Santa Cruz registrando temperaturas bajo cero.

Septiembre todavía tendrá cambios de temperatura

El hecho de que las temperaturas suban durante la próxima semana no significa que el frío desaparezca definitivamente. Septiembre es un mes de transición entre el invierno y la primavera, por lo que son habituales los cambios bruscos de temperatura.

De hecho, el SMN ya publicó su pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2026, por lo que la tendencia de fondo apunta hacia una transición primaveral, aunque los ingresos de aire frío todavía pueden generar jornadas invernales.

En resumen:si la preguntaes hasta cuándohabrá que sacarel abrigo pesadoen Buenos Aires,el frío fuertese concentra hastael domingo. Desde el lunescomienza el ascensotérmico yel martes llegaráun cambio másmarcado, con máximas cercanasalos 20°Cdurante la segundamitad de lasemana.