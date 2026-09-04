Coty Romero volvió a llamar la atención en las redes sociales con una producción de fotos en la que lució un jugado look. La ex Gran Hermano posó con un microtop negro y un pantalón jogging gris, en una serie de imágenes que puso el foco en su figura tras haberse sometido a una cirugía de busto.

Para las fotos, Coty Romero eligió un outfit minimalista y relajado. El protagonista fue un diminuto top negro de corte recto, que combinó con un pantalón deportivo oversize gris claro. Además, completó la apuesta con accesorios delicados, mientras llevó su pelo rubio suelto y con ondas.

EL LOOK DE COTY ROMERO TRAS SU CIRUGÍA DE BUSTO

En las diferentes postales, la correntina posó frente a una pared y aprovechó la iluminación natural proveniente de un gran ventanal. El microtop dejó a la vista el resultado de su cirugía de busto, además de varios de los tatuajes que tiene distribuidos en brazos, torso y abdomen.

Coty Romero incendió las redes con un microtop tras su cirugía de busto. Crédito: Instagram

Coty Romero incendió las redes con un microtop tras su cirugía de busto. Crédito: Instagram

Coty Romero incendió las redes con un microtop tras su cirugía de busto. Crédito: Instagram

La combinación siguió una de las tendencias que pisa fuerte: mezclar prendas sensuales con piezas deportivas y oversize. En este caso, Romero contrastó el pequeño top con un pantalón de corte amplio y cintura baja.