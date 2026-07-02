Coty Romero volvió a ser noticia, pero esta vez no por un escándalo ni por una pelea en redes, sino por una confesión bien personal.

En diálogo con las cámaras, la ex participante de Gran Hermano se sinceró sobre su vida sentimental y dejó una frase que ya empezó a circular entre sus seguidores: “el corazoncito está empezando de nuevo a querer salir del caparazón”.

La influencer explicó que, si bien no está en pareja ni “noviando” con nadie en este momento, tampoco cierra ninguna puerta.

“Yo estoy abierta a lo que venga porque a mí me encanta estar enamorada. Me gusta la pareja”, aseguró Coty, dejando en claro que el amor sigue siendo una prioridad en su vida, aunque hoy no tenga un nombre y apellido detrás.

ENFOCADA EN EL TRABAJO, PERO CON UN OJO PUESTO EN EL AMOR

Coty también fue sincera respecto a por qué, pese a las ganas, todavía no se animó a dar el paso. “Hoy por hoy no, no, no estoy en nada con nadie.

Estoy también muy enfocada en mi laburo y en mí misma. Entonces quizás eso hace que no pueda poner la energía en otro lado”, explicó, marcando que sus prioridades actuales pasan por lo profesional y por un momento de introspección personal.

Coty Romero sorprendió al revelar que hay alguien que le "genera algo", confesando que su corazón está empezando a "querer salir del caparazón" Crédito X

Sin embargo, la mediática no descartó que haya alguien dando vueltas en su cabeza. Con cautela y sin dar demasiados detalles, prefirió mantener el misterio antes de blanquear una relación que todavía está en una etapa muy inicial.

“HAY ALGUIEN QUE ME GENERA ALGUITO”: LA CONFESIÓN DE COTY ROMERO

Fue en ese tramo donde soltó la frase que disparó los rumores: “Por ahí hay algo que me interesa, pero quiero cuidar mucho. O sea, como que no estoy mostrando nada, pero hay alguien que me genera el guito”. Con esas palabras, Coty confirmó que, aunque no haya nada oficial, sí hay una persona que despertó su interés en las últimas semanas.

Coty Romero volvió a hablar de amor Por: Instagram cotyrommero

La ex GH cerró la reflexión con la frase que resume su presente sentimental: “Se puede decir que mi corazoncito está empezando de nuevo a querer salir del caparazón”. Una manera poética de decir que, después de un tiempo priorizando lo laboral y lo personal, Coty Romero vuelve a abrirle la puerta al amor.