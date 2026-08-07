Coty Romero volvió a ser tendencia luego de confirmar que se sometió a una cirugía de aumento de busto. La ex participante compartió el proceso completo con sus seguidores, desde la consulta con el cirujano hasta el posoperatorio, y así siguió construyendo una relación cercana con el público que la conoció durante su paso por Gran Hermano.

La correntina, de 24 años, había adelantado la noticia días atrás, cuando visitó al doctor Manuel Fernández Diciervo para evaluar el tamaño y el modelo de las prótesis. En esa oportunidad contó que la idea le rondaba la cabeza desde hacía tiempo: había tenido una primera consulta dos años antes, pero recién ahora se animó a dar el paso definitivo.

La ex Gran Hermano compartió a través de un video su entusiasmo por la operación

Con su humor habitual, bromeó sobre las ganas de “tener dos cabezas de enano” y se probó distintos talles frente al espejo antes de decidirse.

CÓMO FUE LA CIRUGÍA DE AUMENTO DE BUSTO DE COTY ROMERO

El jueves llegó el día de la operación. Coty compartió con sus seguidores los momentos previos desde la habitación de la clínica, donde se la vio con la bata quirúrgica y acompañada por una amiga que fue su sostén durante todo el proceso. Entre risas nerviosas, grabó varios videos mientras esperaba que la llamaran al quirófano, y reconoció que, pese a la confianza que tenía en el profesional elegido, los nervios estaban a flor de piel.

El detrás de escena en el Sanatorio Finochietto el día de la operación. Fuente: Instagram @drfernandezdiciervo

La intervención duró alrededor de 20 minutos. Al salir de la anestesia, la influencer protagonizó un momento espontáneo que también compartió en sus redes: entre risas, le preguntó a su amiga dónde estaba “su bebé”, en referencia al efecto de los calmantes. La escena generó repercusión inmediata entre sus seguidores, que llenaron la publicación de mensajes de cariño.

Coty Romero compartió la primera imagen tras la cirugía: "Ya salí, todo bien gracias a Dios". Fuente: Instagram @cotyrommero

LA REACCIÓN DE COTY ROMERO TRAS LA OPERACIÓN

Horas más tarde, ya recuperada, Coty volvió a su casa y publicó la imagen que sus fans esperaban: una foto desde la cama, con el pelo suelto y una remera blanca, en la que se notaban los rastros propios de la intervención. Sobre la postal escribió un mensaje breve y directo: “Ya salí, todo bien gracias a Dios”.

Coty Romero y su aumento de busto con una musculosa blanca. Fuente: Instagram @cotyrommero

La palabra de la propia protagonista alcanzó para cerrar un proceso que había elegido compartir de punta a punta, sin ocultar nada. Con esta cirugía, la ex Gran Hermano suma un nuevo capítulo a la relación transparente que mantiene con su comunidad de seguidores, que superan los dos millones en Instagram y que siguieron cada actualización con atención.