En medio de su gira, Tini Stoessel atraviesa un momento de gran exposición profesional. Después de recorrer distintos países de América Latina, y antes de continuar con su agenda internacional que la llevará por Estados Unidos, hizo una pausa para regresar a Buenos Aires, donde fue invitada por Lali Espósito a participar de su tercer estadio River.

Su vuelta a la Argentina también generó expectativas alrededor de una situación familiar que lleva tiempo en el centro de la escena: el distanciamiento con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

La presencia de Tini en la misma ciudad podía representar una oportunidad para que se produjera un acercamiento entre ellos, pero, según trascendió en las últimas horas, ese encuentro finalmente no ocurrió.

Tini Stoessel, antes de salir al escenario para cantar con Lali Espósito (Foto: Instagram @tinistoessel)

ASEGURAN QUE TINI STOESSEL NO QUIERE VER A SUS PADRES

La información fue dada a conocer en “Vamos las chicas”, el ciclo de Canal de la Ciudad conducido por Mercedes Cordero y Nieves Otero, quien reveló nuevos detalles sobre el vínculo que actualmente mantienen Tini Stoessel y su padre, a partir de información aportada por personas cercanas al entorno familiar.

Según contaron en el programa, los padres de Tini habrían intentado acercarse a su hija durante su estadía en Buenos Aires, aunque no habrían conseguido concretar un encuentro. “Ella no quiso aparecer”, confirmaron a la periodista Nieves Otero fuentes cercanas al entorno familiar.

Aseguran que Tini Stoessel se niega a ver a sus padres, a pesar de su intento por acercarse (Video: Canal de la Ciudad)

De esta manera, pese a que la cantante se encuentra en la misma ciudad que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no habría existido un encuentro personal para hablar sobre el conflicto que mantiene distanciada a la familia. “Está todo muy complicado”, aseguraron en el ciclo, al tiempo que remarcaron que existiría voluntad por parte del matrimonio de ver a su hija, pero que ella los tiene bloqueados.

El distanciamiento tampoco quedaría limitado a sus padres. De acuerdo con la información difundida, Tini también habría ido perdiendo contacto con Fran, su hermano. Mientras tanto, otro de los puntos que todavía permanece pendiente son las negociaciones para concretar definitivamente el acuerdo relacionado con el traspaso de bienes y finanzas.