Felipe Colombo estuvo como invitado en “Casino Deluxe”, el ciclo de entrevistas de Emilia Attias en Infobae, y contó que fue rechazado de manera rotunda por su actual pareja y madre de su hija cuando él le habló de casamiento.

“Yo nunca propuse matrimonio y me dijeron que no”, le mencionó Emilia a modo de juego para que Felipe contara su experiencia. “No es que me arrodillé ni dije: ‘¿Te querés casar conmigo?’“, empezó aclarando el actor.

“Dentro de los planes que tenemos, del proyecto que tenemos como pareja, ¿existe la de casarnos?“, fue lo que le preguntó. ”Y Ceci me dijo: ‘No, no me quiero casar’. Y después de un tiempo dijimos: ‘No, ¿para qué? A ver si todavía, viste...’, admitió.

Además, admitió que nunca fue algo que “necesitaran”. “No es que me sentí rechazado. En algún momento tuve la idea de cuando cumplimos 15 años juntos hacer una fiesta de 15. Los dos vestidos de 15, una fiesta de 15. Y también me lo rechazó”, reconoció el actor, entre risas.

Felipe Colombo admitió que le dijeron que no cuando pidió casamiento (Video: Casino Deluxe)

LA PEOR CITA DE FELIPE COLOMBO Y SU ESPOSA

Durante la entrevista, Felipe Colombo también admitió: “Hemos tenido malas citas con Ceci”. Entonces, contó la anécdota de cuando la invitó a pasar una noche a un albergue transitorio “muy muy lindo” y “moderno”.

Felipe Colombo y Cecilia Coronado. Foto: Movilpress.

“Vamos a pasar una noche ahí y pedimos un vino y de cenar y llenamos el jacuzzi y pusimos espuma”, recordó el actor. “Creo que boludeé entre la cena, el vino, la espuma, todo las dos horas... yo pensé que era pernocte...”, aseguró.

Sin embargo, aclaró: “Como era fin de semana, el pernocte era después del siguiente turno. Entonces recién cuando empezamos a ir a donde íbamos me avisaron que se terminaba el turno. Nos volvimos célibes, completamente llenos de jabón porque ni la ducha pudimos usar. ¡Fue un papelón! Llegamos re cansados, era re tarde", recordó.