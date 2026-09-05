Caro Ibarra y Gastón Dalmau sorprendieron al revelar una inesperada coincidencia de sus carreras: ambos hicieron un casting para convertirse en Power Rangers y estuvieron cerca de viajar a Australia para formar parte de la reconocida franquicia.

La anécdota salió a la luz durante una charla en Había que decirlo, el ciclo de streaming de Prende. La primera en recordar aquella experiencia fue Ibarra, quien contó que realizó una audición completamente en inglés y que la propuesta incluía la posibilidad de instalarse en Australia si conseguía el papel.

La recordada conductora de Zapping Zone explicó que llegó a quedar entre las tres finalistas y que incluso firmó un precontrato. “Te hacían como pelear y todo”, recordó sobre las exigencias físicas de la prueba. Sin embargo, finalmente eligieron a una actriz australiana. “Yo dije: ‘¿Por qué me hicieron ilusionar?’”, confesó.

GASTÓN DALMAU REVELÓ QUE HIZO EL MISMO CASTING PARA POWER RANGERS

En medio del relato de Caro Ibarra, Gastón Dalmau la interrumpió con una revelación que sorprendió a todos en el estudio. “Bueno, pará, ese casting lo hice yo”, lanzó el exintegrante de Teen Angels.

Hasta ese momento, ninguno de los dos sabía que había participado de la misma convocatoria. La coincidencia resultó todavía más llamativa por el vínculo que ambos tuvieron con la televisión juvenil argentina y por haber formado parte del universo de Casi Ángeles.

Un actor de los Power Rangers murió a los 38 años. Captura: YouTube.

Dalmau se tomó con humor aquel recuerdo y definió la situación como “muy bizarra”. De esta manera, Caro Ibarra y Gastón Dalmau descubrieron en vivo que los dos habían estado a un paso de convertirse en Power Rangers, aunque finalmente ninguno consiguió integrar la producción.

EL “CASI” INTERNACIONAL DE CARO IBARRA Y GASTÓN DALMAU

La oportunidad podría haber significado un importante salto internacional para ambos. Power Rangers, cuya versión estadounidense se popularizó mundialmente en 1993 con Mighty Morphin Power Rangers, se convirtió en una de las franquicias infantiles y juveniles más reconocidas de las últimas décadas.

Con numerosas temporadas, películas, videojuegos y productos derivados, la saga logró mantenerse vigente durante generaciones. Por eso, la confesión de Ibarra y Dalmau sumó un capítulo desconocido a sus trayectorias: los dos pudieron haber formado parte de uno de los universos más emblemáticos de la televisión juvenil internacional.