Gastón Dalmau, recordado por su paso por Casi Ángeles y por ser parte de la banda derivada del fenómeno juvenil de Cris Morena, vive una etapa de plena reinvención.

Tras más de una década instalado entre Nueva York y Los Ángeles, donde estudió música, producción y efectos visuales, el actor sorprendió al contar que trabajó en importantes producciones de Marvel Studios, como Capitán América: Civil War, Doctor Strange y Capitana Marvel.

Sin embargo, decidió dar un giro en su carrera y regresar a la Argentina, motivado por el deseo de reconectar con el público y encarar nuevos proyectos.

Gastón Dalmau se suma al streaming de eltrece. (Foto: @gastondalmau)

GASTÓN DALMAU: UN GIRO EN SU CARRERA

El gran punto de inflexión en su regreso fue su participación en MasterChef Celebrity, programa en el que no solo se consagró campeón de la segunda temporada, sino que también redescubrió su pasión por estar frente a las cámaras.

“Volver a sentir el cariño de la gente me hizo dar cuenta de cuánto lo extrañaba”, reconoció. Desde entonces, el actor retomó el rumbo artístico y comenzó a involucrarse en distintas producciones, a la vez que exploró nuevos formatos como el streaming, donde conduce el ciclo Había que decirlo en la señal eltrece Prende.

Masterchef Celebrity: quiénes fueron los ganadores de las ediciones anteriores

Hoy, instalado nuevamente en Buenos Aires, el actor combina la conducción en vivo con la espera del estreno de tres series en las que participó recientemente, entre ellas Medusa, junto a Soledad Villamil y Candela Vetrano.

Además, mantiene vivo el contacto con sus excompañeros de Casi Ángeles y no descarta un futuro reencuentro arriba de un escenario, especialmente de cara al aniversario número 20 de la tira en 2027. “Me gustaría mucho volver a vivir ese contacto con el público”, adelantó.