La guerra mediática entre Jorge Rial y Luis Ventura sumó un nuevo capítulo. Luego del fuerte cruce que protagonizaron en X, el conductor habló con Desayuno Americano y lanzó una serie de chicanas e ironías dirigidas a su histórico excompañero de Intrusos.

Sin filtros, Rial se refirió al origen del conflicto y minimizó la polémica. “Puse ‘Woody’, nada más que eso. Todo se toma mal. Que se cuide”.

“Lo vi el otro día, se pone colorado. Le tengo miedo a la presión. Estamos grandes, Luis. Yo tengo un desfibrilador. Él tiene problemas de presión, de sobrepeso. Hay que cuidarse”, comenzó diciendo.

Cuando el cronista le recordó que Ventura lo había invitado a un mano a mano, el periodista respondió con otra ironía: “¿A comer un mano a mano? ¿Qué vamos a hacer los dos? ¿Nos vamos a cagar a trompadas? A un sauna tenemos que ir, a bajar de peso”.

Lejos de mostrar intención de recomponer el vínculo, Rial dejó en claro cómo es hoy su relación con Ventura: “Con Luis no hay vínculo, ni bueno ni malo. A mí me causa gracia. No me jode, no me molesta. Nada”.

La letal frase de Jorge Rial contra Luis Ventura

La letal frase de Jorge Rial contra Luis Ventura

En el tramo más picante de la entrevista, Rial volvió a apuntar contra el presidente de APTRA con una frase que rápidamente se viralizó.

“Lo miro en los recortes y digo: ‘Un día va a explotar como un sapo y la culpa va a ser mía’”, disparó entre risas.

Antes de cerrar la nota, también apeló a una vieja ironía vinculada con una de las investigaciones más conocidas de Ventura: “Cuando encuentre a la madre de Luis Miguel, hablamos”.

Cómo comenzó el nuevo cruce entre Jorge Rial y Luis Ventura

El enfrentamiento se reactivó después de que Rial volviera a cuestionar a Ventura por la salida de Karina Mazzocco de A la tarde y su llegada al frente de Primicias Ya, el ciclo que conduce junto a Marina Calabró.

Como respuesta, Ventura utilizó su cuenta de X para lanzar una chicana que rápidamente se volvió viral: “Cheee COSSA NOSTRA!!!”, escribió, comparando a su excompañero con un jefe mafioso.

En el mismo descargo, aseguró que nunca dejó a nadie sin trabajo, negó haber extorsionado a personas, utilizado cheques sin fondos o evadido impuestos mediante cuentas offshore, en un mensaje que fue interpretado como una dura respuesta a Rial.

La pelea entre ambos viene de larga data y, por el tono de sus últimas declaraciones, todo indica que el conflicto está lejos de terminar.