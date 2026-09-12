Diego Korol volvió a mostrar una postal de su vida familiar en España, donde está instalado desde hace varios años junto a su esposa, Romina, y su hijo José. Esta vez, el conductor compartió el primer día de quinto grado del pequeño, aunque una inesperada reflexión del niño terminó convirtiéndose en la protagonista del momento.

Alejado de la televisión argentina y adaptado a su nueva rutina en Europa, el recordado conductor de Sin Codificar suele mostrar algunos detalles de su intimidad en las redes sociales. Con el final de las vacaciones, decidió retratar cómo vivieron en familia el regreso a las obligaciones escolares.

“¡Vuelta al cole! Primer día de quinto grado. Ahí vas con media sonrisa en la cara, pateando piedras con bronca, puteando por lo bajo”, escribió Korol junto a una imagen de José camino a clases.

LA PARTICULAR FRASE DEL HIJO DE DIEGO KOROL

Mientras José enfrentaba sin demasiado entusiasmo el regreso al colegio, sus padres parecían vivirlo desde otra perspectiva. Diego Korol destacó todo lo que su hijo había disfrutado y crecido durante las vacaciones, entre viajes, amigos, encuentros familiares, pileta y playa.

El conductor también contó que durante esos días escucharon al pequeño hablar constantemente sobre sus sueños y proyectos. Sin embargo, antes de regresar a las aulas, José sorprendió a sus padres con una definición contundente: “El día que empiezan las clases, a los chicos se les apaga el mundo”.

Diego Korol mostró la vuelta al colegio de su hijo en España y sorprendió con su reflexión. Crédito: Instagram

La ocurrencia no pasó inadvertida para Korol, quien reconoció entre risas que algo de razón podía tener. “Un poco exagerado, pero cuánta verdad en esa frase. Es dura la vuelta”, admitió.

EL MENSAJE DE DIEGO KOROL PARA SU HIJO

Más allá de la resistencia de José a despedirse de las vacaciones, Diego Korol y su esposa Romina aprovecharon el comienzo de quinto grado para dedicarle un emotivo mensaje y dejar en claro que continuarán acompañándolo en cada uno de sus proyectos.

Diego Korol mostró la vuelta al colegio de su hijo en España y sorprendió con su reflexión. Crédito: Instagram

Diego Korol mostró la vuelta al colegio de su hijo en España y sorprendió con su reflexión. Crédito: Instagram

“Vamos, Jeje, por un año lleno de aventuras, de ilusiones, de magia. Juntos en el mismo equipo. ¡A romperla sin parar! Te amamos. Mamá y papá”, escribió el conductor.