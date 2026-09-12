Rosina Beltrán comenzó una nueva etapa en su vida. La influencer y ex participante de Gran Hermano anunció a través de sus redes sociales que finalmente se mudó a un nuevo departamento, un lugar que había visto varios meses atrás y del que se enamoró desde el primer momento.

La espera fue larga. Según contó, durante aproximadamente cinco meses estuvo buscando distintas opciones hasta encontrar el espacio que realmente la convenciera. Cuando conoció este departamento, sintió que había encontrado el indicado, aunque tuvo que esperar para poder mudarse.

Finalmente, llegó el gran día y Rosina decidió compartir su felicidad con sus seguidoras. Para anunciar la mudanza, publicó un video en el que se la puede ver bailando en el living de su nueva casa y escribió: “Una nueva etapa. Qué emoción compartirlo con ustedes, se viene mucho contenido por acá”.

Rosina Beltrán mostró su nueva casa (Video: Instagram @rosibeltranv)

ROSINA BELTRÁN MOSTRÓ EL PROCESO DE SU MUDANZA

A partir de ese momento, Rosina Beltrán comenzó a mostrar en sus historias de Instagram distintos momentos de la mudanza. Entre cajas, grabaciones y compromisos laborales, relató cómo fueron esos primeros días en el nuevo hogar.

“Estos últimos días fueron literalmente vivir entre cajas, grabaciones, trabajo, idas y vueltas y tratar de no colapsar en el intento”, contó junto a imágenes en las que se la veía en pleno proceso de instalación.

(Foto: Instagram @rosibeltranv)

Y como ocurre en toda mudanza, todavía quedaban varias cosas por resolver. Una de ellas era el comedor, por lo que Rosina mostró una escena cotidiana mientras comía sentada en el piso: “Comer en el piso porque claramente todavía no existe ni mesa ni comedor”, escribió con humor.

En las últimas horas, la influencer compartió una nueva publicación en la que explicó con más detalles todo el proceso que atravesó hasta llegar a su nuevo hogar. “Mi felicidad porque después de meses... AL FIN. Estuve como 5 meses buscando departamentos, vi muchos, pero ninguno me convencía”, escribió.

Luego, agregó: “Yo quería un lugar con mucha luz (algo que para mi trabajo es CLAVE) y una energía linda, hasta que llegué a este y sentí que ERA ÉL. El tema es que en ese momento tenía que esperar para mudarme así que me tocó esperar, esperar y esperar, rezando para que siguiera disponible”.

(Foto: Instagram @rosibeltranv)

La espera finalmente tuvo su recompensa y ahora Rosina ya disfruta del espacio que había elegido desde el primer momento. Además, todo indica que sus seguidores podrán acompañarla en cada una de las etapas que vienen.

En ese sentido, la influencer publicó un último video en el que se mostró lista para comenzar a amueblar y decorar su nuevo departamento. “Y ahora sí: empieza oficialmente esta etapa. Me hace feliz compartirla con ustedes y tenerlas del otro lado acompañándome. Se viene deco, organización, caos y TODO”, expresó.

Rosina Beltrán se instaló en su nuevo departamento (Video: Instagram @rosibeltranv)

Así, después de meses de búsqueda y espera, Rosina Beltrán finalmente tiene su nuevo hogar y se prepara para darle su estilo personal, mientras convierte el proceso de decoración y organización en nuevo contenido para sus redes sociales.