Vicky Xipolitakis volvió a apuntar duramente contra su exmarido Javier Naselli, a casi cinco meses del reencuentro que el empresario tuvo con su hijo Salvador Uriel.

En declaraciones al ciclo Mitre Live, la mediática aseguró que, pese a aquel acercamiento que generó expectativas de un cambio en la relación, la situación sigue siendo la misma: marcada por la falta de cumplimiento económico y un proceso judicial que aún no encuentra resolución.

La “Griega” señaló que la revinculación entre padre e hijo se está llevando a cabo bajo supervisión profesional. “La revinculación se está haciendo con los psicólogos, trabajan por ambos por separados hasta que puedan juntarse cuando ellos lo digan”, explicó, dejando en claro que el proceso avanza con cautela y bajo pautas determinadas por especialistas.

Vicky Xipolitakis cumplió el sueño de viajar a la Riviera Maya con su hijo. CRÉDITO: INSTAGRAM

VICKY XIPOLITAKIS ARREMETIÓ CONTRA SU EXPAREJA

Xipolitakis hizo hincapié en lo que considera una de las principales deudas de Naselli como padre. “Es parte de su violencia incumplir con la cuota alimentaria”, disparó, en referencia al conflicto judicial que los enfrenta desde hace años. Para ella, la falta de aportes económicos constituye un reflejo más de las actitudes que denuncia en el empresario radicado en Estados Unidos.

La mediática, que actualmente se desempeña como panelista en Telefe, remarcó que su prioridad es proteger a su hijo de la exposición mediática y de los conflictos judiciales. “Yo no quiero exponer a mi hijo Salvador, que ya está grande y le hace mal esto. Hay que tener respeto por él. Yo actúo en la Justicia que es donde tengo que hacerlo”, sostuvo.

Pese al clima tenso y la incertidumbre que atraviesa, Vicky se mostró confiada en que en algún momento la situación se resolverá. “En algún momento todo se acomodará y él cumplirá. La realidad es que no hay novedades por el momento”, concluyó, dejando entrever que, por ahora, la relación con Naselli continúa en un punto muerto.