Después de confirmar que está esperando su primer hijo, Mica Lapegüe volvió a emocionar a sus seguidores con un posteo tan tierno como divertido. La influencer publicó una serie de fotos junto a su papá, Sergio Lapegüe, y el resultado no tardó en hacerse viral.

En las imágenes, padre e hija posan comparando sus “panzas”, en un gesto descontracturado que reflejó el vínculo cercano y divertido que los une.

Con humor, Mica acompañó el posteo con una frase que hizo reír a todos: “Yo estoy de 17 semanas, ¿y él? Jajaja, lo que me hace reír este hombre”.

La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios, mostrando el cariño del público en este momento tan especial para la familia.

La hija del conductor atraviesa semanas de pura emoción luego de anunciar que será mamá junto a su pareja, Tomás Bartolomé.

Según contó, el embarazo fue una sorpresa: “Era algo que queríamos para más adelante, pero al tercer día de dejar las pastillas quedé embarazada”, reveló tiempo atrás.

Mica Lapegüe mostró su pancita con Sergio Lapegüe. Crédito: Instagram

Además, confirmó que espera una nena y que ya tiene un nombre elegido, aunque aclaró que todavía podría cambiar.

EL ACOMPAÑAMIENTO DE TODA LA FAMILIA

La postal con Sergio Lapegüe dejó en evidencia cómo el entorno acompaña este momento. Entre los comentarios, no faltaron las reacciones de familiares y amigos.

La pareja del conductor, conocida como Bochi, aportó su cuota de humor con un comentario cómplice, mientras que otros allegados también celebraron la noticia con mensajes de cariño.