Valeria Mazza celebró el cumpleaños número 64 de Alejandro Gravier durante su estadía en Marbella, España. A través de sus redes sociales, la modelo compartió imágenes del festejo, que combinó un almuerzo al aire libre con una elegante celebración nocturna en el reconocido Starlite Festival.

Junto a las postales, Mazza le dedicó un mensaje cargado de cariño a su marido, con quien lleva casi tres décadas de matrimonio: “Feliz cumple, amore. Que seas muy feliz hoy y siempre”, escribió en Instagram.

ASÍ FUE EL DOBLE FESTEJO DE ALEJANDRO GRAVIER EN MARBELLA

La celebración comenzó durante el día con un encuentro íntimo en familia. Valeria y Alejandro compartieron la mesa con dos de sus hijos, Balthazar y Benicio Gravier, en un almuerzo al aire libre donde no faltó una torta de frutillas, copas de champagne y un relajado look total white, acorde al verano europeo.

Horas más tarde, la familia se trasladó al Starlite Festival, uno de los eventos más exclusivos de la temporada en la Costa del Sol, donde el empresario continuó los festejos acompañado por familiares y amigos.

Valeria Mazza celebró el cumpleaños de Alejandro Gravier en Marbella con una fiesta familiar y un romántico mensaje. Crédito: Instagram

EL LOOK ELEGIDO POR VALERIA MAZZA PARA LA NOCHE

Para la celebración, Valeria eligió un vestido negro strapless completamente bordado con paillettes, que combinó con zapatos de brillo y un maquillaje clásico de tonos naturales con delineado intenso.

Valeria Mazza celebró el cumpleaños de Alejandro Gravier en Marbella con una fiesta familiar y un romántico mensaje. Crédito: Instagram

Valeria Mazza celebró el cumpleaños de Alejandro Gravier en Marbella con una fiesta familiar y un romántico mensaje. Crédito: Instagram