Lali Espósito se sumó este jueves a la movilización en contra de la Ley de Tierras frente al Congreso de la Nación. La cantante y actriz había convocado previamente a sus seguidores a participar de la protesta a través de un video publicado en sus redes sociales.

La artista confirmó su presencia en la marcha mediante sus historias de Instagram, donde compartió una imagen junto a los manifestantes.

En la foto se la puede ver acompañada por la agrupación “Frente Orgullo y Lucha”, con un look completamente negro, una bufanda con los colores de Argentina que le cubre la mitad de la cara, gorra y anteojos de sol.

Lali en la marcha contra la Ley de Tierras. Foto: Instagram lali

Quién es el artista español que Lali Espósito escrachó en el recital de Rosalía

La anécdota de Lali Espósito con un español en el confesionario de Rosalía hizo reír a las artistas, pero a la vez desató las especulaciones sobre la identidad del español que le dejó tan mal recuerdo.

“Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar conclusiones o cuentas”, había advertido Lali.

Lali Espósito y Rels B.

Dadas los romances de Lali que trascendieron, las miradas se posaron en dos hombres.

El principal señalado es Rels B, con quien Lali tuvo un romance en 2022, luego de grabar juntos nada menos que “¿Cómo dormiste?”. De hecho, el músico sufrió comentarios picantes en sus redes sociales tras la confesión de Mariana.

Sin embargo, en 2020 Lali Espósito también fue pareja de David Victori, el director ibérico de Sky Rojo.