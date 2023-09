En El Debate del Bailando se dedicaron cariñosas palabras Sabrinas Rojas y Flor Vigna, destacando la buena relación que mantienen siendo una la exesposa una y la actual pareja, la otra, de Luciano Castro. Camila Homs, también invitada al ciclo, no podía creer lo que escuchaba.

“Fueron situaciones muy diferentes y por eso me sorprendo escuchándolas. Digo ‘guau, creo que no conozco a otra pareja así’”.

“Me quedé escuchando anonadada. ¿Esto pasa en la vida real?”, señaló, al ser consultada por Denise Dumas, aludiendo a su todavía polémica separación de Rodrigo de Paul.

“¿Te imaginás tomando el desayuno con tu nuevo novio y tu ex?”, indagó la conductora. “En este momento sería lo último que me imagino”, señaló.

Un divertido momento se dio cuando Camila le consultó a Sabrina por el tiempo que había pasado entre su separación de Luciano Castro y el comienzo de sus noviazgos con Flor y el Tucu López, creyendo que habían sido varios meses.

“Igual nosotros hacía dos minutos que estábamos separados, pero teníamos unas ganas de estar separados que fue hermoso”, soltó la actriz, con humor mientras diferenciaba su caso del de Cami.

“Se terminó el amor de pareja y cuando eso termina, todo fluye. Fue prolijo. Tal vez lo que le sucedió fue todo un bombazo. Ella con un bebé… Fue más difícil”, aseguró, comprensiva mientras la ex del futbolista, y madre de sus dos hijos, seguía asombrada. “Fueron situaciones muy diferentes y por eso me sorprendo escuchándolas. Digo ‘guau, creo que no conozco a otra pareja así’”, concluyó.