Flor Vigna, totalmente enfocada en crecer como cantante, compartió en redes un adelanto de su última canción, en la que le dedica un contundente mensaje a su pareja actual, Luciano Castro, ¿y un “palito” a su ex ¿Nico Occhiato?

En su nuevo tema, la cantante compara su relación actual, la de Luciano, con la anterior. Y habla directamente sobre su ex quien, en este caso, sería Nico, su última pareja antes de comenzar a salir con Castro.

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón, cuando me dijo que nadie me lo haría como él, pa’ que le digo que no, si me lo hacen mejor. ¡Castro! Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que yo ya estoy lista para amarte sin olvidarme de mí”.

canta Flor en el video que compartió Estefi Berardi. ¡Tremendo!

FLOR VIGNA SE CRUZÓ CON QUIENES CRITICARON SU LOOK PARA BAILANDO 2023

“Con toda la ropa linda que te regalan no da ponerte eso. Ja, ja, ja. Dejalo para una que no tenga qué ponerse”, le puso otra comentarista, pero Flor no achicó ante el ataque. “Para qué recibir regalos si puedo reutilizar lo que ya tengo. Tengo un estilo único y auténtico”, aseveró.

Ante tanta mala onda, la excampeona del certamen de baile recibió un mensaje a puro amor, de su mamá. “Te gusta jugar con la ropa y el diseño. Desde chiquita lo hacías. Yo te retaba porque cortabas y transformabas todo. Luego regalabas tus ‘diseños’, escribió Viviana Pereyra.

“Ahora me gusta verte compartir tus locuras lindas con Andy y con la gente. Te amo”, le dejó, sensibilizada y la actriz la ponderó. “Gracias mamita por dejarme crear, soñar y diseñar. Gracias a vos por enseñarme a ser auténtica, original y libre”, concluyó, rotunda.