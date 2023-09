Luego de haber despejado cualquier duda sobre una supuesta crisis de pareja, Flor Vigna no escatimó en halagos para Luciano Castro (que es padre de Esperanza y Fausto, frutos de su relación anterior con Sabrina Rojas) y fue contundente al hablar de la posibilidad de agrandar la familia con el actor.

“Somos dos personas enamoradas y cuando el medio ve eso le da el proyecto del hijo. Es como un amor muy grande, los dos sabemos que no es para nada tener un hijo ahora. Nos cuidamos y todo para que esté todo bien”, sentenció Flor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otro lado, la entrevistada se refirió a su participación en Bailando 2023: “El Bailando es un Big Show que te enseña un montón, de diferentes personalidades. Yo estoy a gusto, me parece una oportunidad linda, es toda una experiencia”.

“Ya no soy tan sumisa como antes. Con Ángel de Brito está todo bien y después te dice que soy una aburrida. Tiene que ver más que nada con una vergüenza, con saber expresarse más con el cantar, con el bailar. El jurado termina siendo un jurado de tu vida, un lugar donde a mí se me juzgó tantas veces. Me siento un gladiador cuando entro”, agregó sobre su cruce en vivo con el periodista.

Por último, ante la consulta sobre si está en los planes que su novio vaya a verla en las galas, Flor cerró: “Lucho por ahora graba casi todas las noches, pero me gustaría que venga. Cada vez que hago el Bailando, aprendo un montón, como de mi personalidad”.

EL CARA A CARA DE SABRINA ROJAS CON FLOR VIGNA EN VIVO

Una vez más, Sabrina Rojas –la exesposa de Luciano Castro, con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto- dejó en claro el gran vínculo que mantiene con Flor Vigna, la actual novia del actor.

Una de las figuras que será parte de El debate del Bailando y una de las participantes que se lucirá en la pista del programa que conducirá Marcelo Tinelli por América, dieron una nota juntas para Intrusos y la química traspasó la pantalla.

“El primer día yo pensaba ‘ay, ¿qué pasará?’. Ella me miró a los ojos y me dijo lo mejor. Y me lo dijo de verdad”, comenzó diciendo Vigna, sincera. A lo que Sabrina agregó: “Luciano y yo somos familia. Tenemos algo que nos va a unir toda la vida que son nuestros hijos, entonces siempre está bueno estar en armonía y disfrutar en familia”.

“A veces se puede más, a veces menos. Somos muchos, todos tienen sus laburos y sus horarios, pero la idea es demostrarles a nuestros hijos que el amor hace bien, y eso está bueno. Para mí, Lu es como un hermano menor”, agregó.

Y Flor cerró: “Una cosa es decirlo y otra hacerlo, nos dieron cátedra a todos. Tendrías que hacer un master hablando de esto y se llenarían de guita. Lucho siempre me habló bien de Sabri y me dijo ‘quiero que sepas que ella es una parte muy importante para mí, para siempre’. Muy lindo todo”.