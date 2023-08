Flor Vigna, felizmente de novia con Luciano Castro tras haber superado su crisis de pareja, está ensayando a full para brillar con su música en la apertura del Bailando 2023, el programa de Marcelo Tinelli que muy pronto se podrá ver por la pantalla de América.

La cantante deja todo en cada ensayo. Por eso, vuelve a su casa con dolores corporales. Por suerte, tiene a Luciano, su “masajista”, que alivia sus contracturas. Así lo demostró en Instagram, mediante un tierno video que lo muestra aliviándole su tensión en la espalda.

“Marcelo, ¿podemos contratarlo como masajista exclusivo del Bailando?”, le preguntó Vigna a Tinelli, pícara, al pie del video de su novio haciendo todo lo posible para aliviar sus dolores y contracturas. ¡Se cuidan!

¿QUÉ DIJO FLOR VIGNA SOBRE SU SENSUAL DESTAPE?

“Cuando sea viejita quiero decir que me anime a todo, me saqué prejuicios, me dejé ser libre respetándome a mí misma al máximo”.

“Estoy en proceso de que el qué dirán me importe menos. Y en ese proceso nos mandamos esta tremenda sesión de fotos”, sentenció, súper segura de sí misma.