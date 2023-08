Flor Vigna impactó a sus seguidores de Instagram con un posteo de alto voltaje que la muestra luciendo trajes de baño mega sensuales, tanto en un sauna como en la piscina.

En la primera imagen, se ve a la novia de Luciano Castro luciendo una trikini blanca y posando muy sensual en el sauna, con la bata que la cubría cayendo hacia el suelo.

Flor Vigna impactó con un posteo de alto voltaje: "Cuando sea viejita, quiero decir que me animé a todo"

Esta foto dialoga con un video de Flor en la piscina, en tanga y sin corpiño, moviendo su cabello húmedo y posando muy sensual de espaldas. Junto a este material, sumó una significativa reflexión.

Flor Vigna impactó con un posteo de alto voltaje: "Cuando sea viejita, quiero decir que me animé a todo"

¿QUÉ DIJO FLOR VIGNA SOBRE SU SENSUAL DESTAPE?

"Cuando sea viejita quiero decir que me anime a todo, me saqué prejuicios, me dejé ser libre respetándome a mí misma al máximo".

"Cuando sea viejita quiero decir que me anime a todo, me saqué prejuicios, me dejé ser libre respetándome a mí misma al máximo".

"Estoy en proceso de que el qué dirán me importe menos. Y en ese proceso nos mandamos esta tremenda sesión de fotos", sentenció, súper segura de sí misma.