Cada día que pasa, Luciano Castro y Flor Vigna se muestran más enamorados en las redes sociales. Lejos quedó atrás esa breve crisis de pareja que ella admitió que atravesaron. Hoy por hoy, caminan juntos y a paso firme.

En esta oportunidad, el ex de Sabrina Rojas, con quien tiene dos hijos, compartió a través de sus stories de Instagram una foto muy tierna que muestra a Flor arriba de él mientras le da un beso en la frente y él la abraza a más no poder con ambos brazos, apoyando su rostro en su pecho.

“Te amo, Chinita... Dale que nos queda mucho por escribir juntos. Sos única...”, le dedicó él a ella, súper enamorado, revelando cómo le dice cariñosamente en la intimidad, “Chinita”. ¡Un romántico!

FLOR VIGNA ENFRENTÓ A QUIEN CRITICÓ SU CUERPO

“Tenés las piernas feas y gordas”, le dijo una persona junto al emoji que simula estar vomitando. Lejos de dejar pasar el comentario, la cantante lo compartió públicamente y le puso los puntos, remarcando que tuvo que hacer un fuerte trabajo interno para aceptarse a sí misma.

“Mirá vos... Yo las amo. Me dejan saltar, correr, bailar y más... 2023, importantísimo agradecerle al cuerpo estar ahí, bancándonos. Me costó bocha hablarme bien, tratarme bien, pero hoy no vuelvo atrás; te lo recomiendo”, sentenció Flor, al pie de una imagen disfrutando de un ensayo.